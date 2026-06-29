Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

Dopo aver chiuso l'acquisto di Gonçalo Ramos, il nuovo Milan targato Ruben Amorim continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Tra le priorità del neo tecnico rossonero c'è ora un difensore e nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi Antonio Silva, centrale del Benfica e sotto contratto con i lusitani fino al 2027. A spingere per l'operazione sarebbe soprattutto Jorge Mendes, procuratore del classe 2003 e ha già portato al Milan in questa sessione di mercato Gonçalo Ramos. Il noto procuratore si sarebbe mosso soprattutto su impulso del calciatore che vedrebbe di buon occhio un cambio di casacca e quindi un passaggio in un campionato maggiormente rilevante.