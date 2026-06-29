Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan
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Dopo aver chiuso l'acquisto di Gonçalo Ramos, il nuovo Milan targato Ruben Amorim continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi. Tra le priorità del neo tecnico rossonero c'è ora un difensore e nelle ultime ore ha preso piede l'ipotesi Antonio Silva, centrale del Benfica e sotto contratto con i lusitani fino al 2027. A spingere per l'operazione sarebbe soprattutto Jorge Mendes, procuratore del classe 2003 e ha già portato al Milan in questa sessione di mercato Gonçalo Ramos. Il noto procuratore si sarebbe mosso soprattutto su impulso del calciatore che vedrebbe di buon occhio un cambio di casacca e quindi un passaggio in un campionato maggiormente rilevante.
Le manovre sono partite tanto che l'operazione sarebbe già impostata per una cifra prossima ai 20 milioni di euro più 5 di bonus. Il Milan, che ha fretta di consegnare ad Amorim un rinforzo nel reparto arretrato, deve però fare i conti con la volontà del Benfica che non ha intenzione di svendere il 22enne, negli scorsi anni accostato anche alla Juventus. I lusitani infatti, sono ancora convinti di riuscire a far rinnovare Silva offrendogli un nuovo contratto da circa 2 milioni di euro. Insomma c'è ancora da lavorare per avere l'ok di Rui Costa che proverà a ottenere il massimo dalla cessione del promettente difensore. Ci sta pensando Jorge Mendes che ha proposto a Casa Milan anche Tiago Gabriel (da poco entrato a far parte nella sua agenzia), in uscita dal Lecce e seguito da diversi club europei.
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