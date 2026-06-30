Antonio Silva-Milan, affare in salita. Amorim spinge per ritrovare un suo pupillo e vorrebbe Liberali

Che il nuovo Milan parli portoghese, ormai, non è più una novità. Dall'arrivo di Amorim come nuovo allenatore c'è la volontà di affidarsi ai connazionali dell'erede in panchina di Allegri, con tutti i pro e i contro del caso. Pro e contro che hanno a che fare con il consegnarsi al Re del mercato di quelle parti, e cioè Jorge Mendes. Dopo la trattativa per Gonçalo Ramos, c'è la volontà di prendere almeno un difensore di livello. Per diversi giorni il focus è stato puntato su Antonio Silva, ma c'è anche la necessità di scontrarsi con il muro del Benfica.
Il noto procuratore ha provato a imbastire una trattativa (forte anche della volontà del classe 2003 di cambiare aria), ma la trattativa non è mai decollata. Rui Costa infatti, vorrebbe trattenerlo e ha già incontrato l'entourage del giocatore per spingerlo al rinnovo. Al momento, poi, non risultano contatti diretti tra il Benfica e il Milan, che si è mosso soltanto con l'agente di Antonio Silva. Ecco perché la trattativa è tutt'altro che semplice.
IL PIANO A: AMORIM SOGNA GONCALO INACIO DELLO SPORTING LISBONA
Come anticipato sopra, il Milan ha intenzione di regalare ad Amorim uno/due difensori. Il profilo che aggrada maggiormente al portoghese è quello di Gonçalo Inacio, 24enne difensore dello Sporting Lisbona. A lanciarlo da titolare nel 2020 dopo la trafila delle giovanili è stato proprio lo stesso Amorim che ne apprezza le doti anche in fase di impostazione. Anche qui attenzione al costo: secondo fonti ben informate il classe 2001 avrebbe nel suo contratto una clausola da ben 60 milioni di euro. Nella short list del Milan troviamo anche Lisandro Martinez, 28enne tesserato con il Manchester United, mentre è stato offerto anche Tiago Gabriel, in uscita dal Lecce.
LIBERALI VERSO LA SERIE A: IL MILAN SFIDA COMO, SASSUOLO E JUVE
Dopo una anno in Serie B al Catanzaro, Mattia Liberali sta scegliendo il suo nuovo club. Cresciuto proprio nel Milan che un anno fa ha deciso di cederlo ai calabresi a costo zero (si è garantito una percentuale del 50% sulla futura rivendita), il 19enne è corteggiato con insistenza da Juve, Sassuolo e Como, quest'ultimo in netto vantaggio sulla concorrenza. Tutte sono pronte a pagare i 6 milioni di euro richiesti dal Catanzaro, per questo a fare la differenza sarà la volontà del fantasista. Nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe mosso, su impulso di Ruben Amorim, per riportarlo a Milanello. La promessa è quello di un ruolo da protagonista nel 3-4-2-1 che il portoghese ha intenzione di varare sin dal ritiro estivo. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva di Liberali.