Antonio Silva-Milan, affare in salita. Amorim spinge per ritrovare un suo pupillo e vorrebbe Liberali

Dopo una anno in Serie B al Catanzaro, Mattia Liberali sta scegliendo il suo nuovo club. Cresciuto proprio nel Milan che un anno fa ha deciso di cederlo ai calabresi a costo zero (si è garantito una percentuale del 50% sulla futura rivendita), il 19enne è corteggiato con insistenza da Juve, Sassuolo e Como, quest'ultimo in netto vantaggio sulla concorrenza. Tutte sono pronte a pagare i 6 milioni di euro richiesti dal Catanzaro, per questo a fare la differenza sarà la volontà del fantasista. Nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe mosso, su impulso di Ruben Amorim, per riportarlo a Milanello. La promessa è quello di un ruolo da protagonista nel 3-4-2-1 che il portoghese ha intenzione di varare sin dal ritiro estivo. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva di Liberali.