MANOVRE ROSSONERE

Antonio Silva-Milan, affare in salita. Amorim spinge per ritrovare un suo pupillo e vorrebbe Liberali

Rui Costa vorrebbe trattenere il difensore: si discute del rinnovo. Il nuovo tecnico rossonero sogna Gonçalo Inacio

30 Giu 2026 - 12:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Che il nuovo Milan parli portoghese, ormai, non è più una novità. Dall'arrivo di Amorim come nuovo allenatore c'è la volontà di affidarsi ai connazionali dell'erede in panchina di Allegri, con tutti i pro e i contro del caso. Pro e contro che hanno a che fare con il consegnarsi al Re del mercato di quelle parti, e cioè Jorge Mendes. Dopo la trattativa per Gonçalo Ramos, c'è la volontà di prendere almeno un difensore di livello. Per diversi giorni il focus è stato puntato su Antonio Silva, ma c'è anche la necessità di scontrarsi con il muro del Benfica

Il noto procuratore ha provato a imbastire una trattativa (forte anche della volontà del classe 2003 di cambiare aria), ma la trattativa non è mai decollata. Rui Costa infatti, vorrebbe trattenerlo e ha già incontrato l'entourage del giocatore per spingerlo al rinnovo. Al momento, poi, non risultano contatti diretti tra il Benfica e il Milan, che si è mosso soltanto con l'agente di Antonio Silva. Ecco perché la trattativa è tutt'altro che semplice. 

IL PIANO A: AMORIM SOGNA GONCALO INACIO DELLO SPORTING LISBONA

Come anticipato sopra, il Milan ha intenzione di regalare ad Amorim uno/due difensori. Il profilo che aggrada maggiormente al portoghese è quello di Gonçalo Inacio, 24enne difensore dello Sporting Lisbona. A lanciarlo da titolare nel 2020 dopo la trafila delle giovanili è stato proprio lo stesso Amorim che ne apprezza le doti anche in fase di impostazione. Anche qui attenzione al costo: secondo fonti ben informate il classe 2001 avrebbe nel suo contratto una clausola da ben 60 milioni di euro. Nella short list del Milan troviamo anche Lisandro Martinez, 28enne tesserato con il Manchester United, mentre è stato offerto anche Tiago Gabriel, in uscita dal Lecce.

Leggi anche

Antonio Silva, il Cannavaro portoghese alla ricerca di rivincite con la maglia del Milan

LIBERALI VERSO LA SERIE A: IL MILAN SFIDA COMO, SASSUOLO E JUVE

Dopo una anno in Serie B al Catanzaro, Mattia Liberali sta scegliendo il suo nuovo club. Cresciuto proprio nel Milan che un anno fa ha deciso di cederlo ai calabresi a costo zero (si è garantito una percentuale del 50% sulla futura rivendita), il 19enne è corteggiato con insistenza da Juve, Sassuolo e Como, quest'ultimo in netto vantaggio sulla concorrenza. Tutte sono pronte a pagare i 6 milioni di euro richiesti dal Catanzaro, per questo a fare la differenza sarà la volontà del fantasista. Nelle ultime ore anche il Milan si sarebbe mosso, su impulso di Ruben Amorim, per riportarlo a Milanello. La promessa è quello di un ruolo da protagonista nel 3-4-2-1 che il portoghese ha intenzione di varare sin dal ritiro estivo. Nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva di Liberali.

antonio silva
milan
benfica

Ultimi video

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

01:38
Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

01:28
Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

I più visti di Milan

Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano

Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: per la difesa c'è il sì di Antonio Silva con la regia di Mendes

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan

Il Milan ha chiuso per Gonçalo Ramos: accordo col Psg, operazione record da 70 milioni di euro

"Pistolero", "mago" e il matrimonio rinviato per il Mondiale: ecco chi è Gonçalo Ramos

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:49
Il Barcellona non molla Julian Alvarez: il piano dei catalani che preparano una nuova offerta
13:04
Il Porto punta Nuno Tavares della Lazio: la situazione
12:48
Palermo, ecco Estevez: il comunicato del club rosanero
12:30
Pedro torna sull'addio alla Lazio: "Si era chiuso il ciclo, ma volevo salutare con un trofeo"
12:14
Roma, l'agente di Soulé: "Tante voci non vere, nessuna proposta rifiutata"