Milan, ora un difensore. In pole c'è Gonçalo Inácio ma Ibra sogna un big

Il calciomercato fa sognare e ai sogni, si sa, non vanno posti limiti. Soprattutto se nel recente passato i tempi sono stati bui come per i tifosi del Milan. Il Diavolo, dopo un’annata a dir poco grigia, e una lunga fase di riassesto societario è ripartito in quarta: il colpo Gonçalo Ramos, il più costoso nella storia rossonera, è lì a dimostrarlo. Un acquisto che ha rinnovato l'entusiasmo in casa Milan e che, secondo quanto filtra, sarebbe soltanto il primo di una lunga serie. Ruben Amorim, neo tecnico rossonero, aveva messo l'ex Psg in cima alla lista dei desideri. Ora che sulla punta è stato accontentato, si passa alle altre richieste: il focus si sposterà sulla difesa.