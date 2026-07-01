MANOVRE ROSSONERE

Milan, ora un difensore. In pole c'è Gonçalo Inácio ma Ibra sogna un big

Il gigante olandese è una richiesta di Ibra: l'operazione però rimane comlicatissima. Il portoghese dello Sporting "pupillo" di Amorim

01 Lug 2026 - 09:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il calciomercato fa sognare e ai sogni, si sa, non vanno posti limiti. Soprattutto se nel recente passato i tempi sono stati bui come per i tifosi del Milan. Il Diavolo, dopo un’annata a dir poco grigia, e una lunga fase di riassesto societario è ripartito in quarta: il colpo Gonçalo Ramos, il più costoso nella storia rossonera, è lì a dimostrarlo. Un acquisto che ha rinnovato l'entusiasmo in casa Milan e che, secondo quanto filtra, sarebbe soltanto il primo di una lunga serie. Ruben Amorim, neo tecnico rossonero, aveva messo l'ex Psg in cima alla lista dei desideri. Ora che sulla punta è stato accontentato, si passa alle altre richieste: il focus si sposterà sulla difesa. 

Antonio Silva stop

 In questi giorni sono saliti con forza i nomi di Antonio Silva e Gonçalo Inácio. I due portoghesi hanno incassato la totale approvazione da parte del tecnico connazionale. Per il primo però il Benfica fa muro: il club di Lisbona non solo non vorrebbe vendere il classe 2003 ma, secondo quanto riportato da A Bola, gli avrebbe anche proposto un rinnovo di contratto con la promessa di un ruolo centrale nel nuovo progetto targato Marco Silva. Per il momento però, Antonio Silva non sembra totalmente convinto dalla proposta. 

Sale Gonçalo Inácio

 Per queste ragioni in pole position è schizzato Gonçalo Inácio. Il difensore 24enne dello Sporting Lisbona è un pupillo di Amorim che, da allenatore dei Leoni biancoverdi, ne aveva fatto il perno della sua difesa. Ora vorrebbe portarselo a Milano. Per farlo però servirà un'offerta davvero importante: il classe 2002 ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto ma 45/50 potrebbero bastare a far cadere il muro dei portoghesi. Nella short list del Milan troviamo anche Lisandro Martinez, 28enne del Manchester United, mentre è stato offerto anche Tiago Gabriel, protagonista nell'ultima stagione del Lecce. 

Ibra vuole Van Dijk

 Decisamente lontano, ai confini dell'impossibile, quello che è un vero e proprio sogno: Virgil Van Dijk. Il nome del centrale del Liverpool circola in casa Milan dalla scorsa Primavera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic ad avanzare la sua candidatura facendola arrivare fino al tavolo di Gerry Cardinale. Van Dijk, che ha ancora un anno di contratto con i Reds, rappresenterebbe il leader intorno al quale costruire la nuova difesa del Diavolo. 

Leggi anche

Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

milan
difesa
van dijk
antonio silva
goncalo inacio

Ultimi video

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

I più visti di Milan

Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: per la difesa c'è il sì di Antonio Silva con la regia di Mendes

Antonio Silva-Milan, affare in salita. Amorim spinge per ritrovare un suo pupillo e vorrebbe Liberali

Amorim ha il suo nove: ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos, contratto fino al 2031

Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
00:00
Lazaro saluta il Toro: "Club che ha un potenziale enorme"
22:58
Il Napoli saluta Juan Jesus ed Elmas, Manna incontra gli agenti di Gila
21:58
Ufficiale: de Vrij è un nuovo giocatore del Panathinaikos
20:37
Dal Thun al Genoa ecco Meichtry: visite e firma
20:00
Como, Moreno lascia dopo due anni