Milan, ora un difensore. In pole c'è Gonçalo Inácio ma Ibra sogna un big

Il calciomercato fa sognare e ai sogni, si sa, non vanno posti limiti. Soprattutto se nel recente passato i tempi sono stati bui come per i tifosi del Milan. Il Diavolo, dopo un’annata a dir poco grigia, e una lunga fase di riassesto societario è ripartito in quarta: il colpo Gonçalo Ramos, il più costoso nella storia rossonera, è lì a dimostrarlo. Un acquisto che ha rinnovato l'entusiasmo in casa Milan e che, secondo quanto filtra, sarebbe soltanto il primo di una lunga serie. Ruben Amorim, neo tecnico rossonero, aveva messo l'ex Psg in cima alla lista dei desideri. Ora che sulla punta è stato accontentato, si passa alle altre richieste: il focus si sposterà sulla difesa.
Antonio Silva stop
In questi giorni sono saliti con forza i nomi di Antonio Silva e Gonçalo Inácio. I due portoghesi hanno incassato la totale approvazione da parte del tecnico connazionale. Per il primo però il Benfica fa muro: il club di Lisbona non solo non vorrebbe vendere il classe 2003 ma, secondo quanto riportato da A Bola, gli avrebbe anche proposto un rinnovo di contratto con la promessa di un ruolo centrale nel nuovo progetto targato Marco Silva. Per il momento però, Antonio Silva non sembra totalmente convinto dalla proposta.
Sale Gonçalo Inácio
Per queste ragioni in pole position è schizzato Gonçalo Inácio. Il difensore 24enne dello Sporting Lisbona è un pupillo di Amorim che, da allenatore dei Leoni biancoverdi, ne aveva fatto il perno della sua difesa. Ora vorrebbe portarselo a Milano. Per farlo però servirà un'offerta davvero importante: il classe 2002 ha una clausola da 60 milioni nel suo contratto ma 45/50 potrebbero bastare a far cadere il muro dei portoghesi. Nella short list del Milan troviamo anche Lisandro Martinez, 28enne del Manchester United, mentre è stato offerto anche Tiago Gabriel, protagonista nell'ultima stagione del Lecce.
Ibra vuole Van Dijk
Decisamente lontano, ai confini dell'impossibile, quello che è un vero e proprio sogno: Virgil Van Dijk. Il nome del centrale del Liverpool circola in casa Milan dalla scorsa Primavera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic ad avanzare la sua candidatura facendola arrivare fino al tavolo di Gerry Cardinale. Van Dijk, che ha ancora un anno di contratto con i Reds, rappresenterebbe il leader intorno al quale costruire la nuova difesa del Diavolo.