MANOVRE ROSSONERE

Calciomercato Milan: Gimenez va al Porto, nuovo prezzo per Leao. Nkunku...

Il Bebote è pronto a lasciare il Milan dopo solo un anno e mezzo, intanto i rossoneri abbassano le richieste per Leao 

15 Ago 2026 - 09:43
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Santiago Gimenez è sempre più vicino a lasciare il Milan. Il club rossonero ha trovato un accordo di massima con il Porto per il trasferimento del centravanti messicano: operazione in prestito con diritto di riscatto per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Ora va solamente definito l'affare tra tutte le parti, con la squadra di Farioli che si è presa qualche giorno di tempo per valutare completamente le condizioni fisiche del messicano, rientrato a marzo dopo essere rimasto ai box per 5 mesi a causa di un problema alla caviglia destra risolto con un intervento lo scorso 18 dicembre 2025. 

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Nuovo prezzo per Leao

 Sul fronte uscite, i rossoneri hanno deciso di abbassare le richieste economiche per Rafa Leao. Dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40/45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe ravvivare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente che si è vista rifiutare la prima offerta da 30 milioni più 5 di bonus. In attesa di ulteriori sviluppi, Leao non prenderà parte all'amichevole di oggi con il Manchester United a causa di un risentimento muscolare accusato negli ultimi giorni. 

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Nkunku lascia Milano

 Dopo essere stato scartato da Amorim, Christopher Nkunku ha lasciato Milano prendendo un volo da Linate. L'attaccante francese ora è in cerca di una nuova squadra e sono cominciati i primi contatti tra il club rossonero e quelli interessati. Smentita, invece, la voce dalla Francia relativa a un possibile inserimento del Barcellona, in cerca di un sostituto dopo il passaggio di Ferran Torres al Psg. 

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