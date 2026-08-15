Calciomercato Milan: Gimenez va al Porto, nuovo prezzo per Leao. Nkunku...

Dopo essere stato scartato da Amorim, Christopher Nkunku ha lasciato Milano prendendo un volo da Linate. L'attaccante francese ora è in cerca di una nuova squadra e sono cominciati i primi contatti tra il club rossonero e quelli interessati. Smentita, invece, la voce dalla Francia relativa a un possibile inserimento del Barcellona, in cerca di un sostituto dopo il passaggio di Ferran Torres al Psg.