Milan, per Gimenez al Porto ci pensa l'agente di... Amorim. Maignan è incedibile

Se Cissè, Terracciano e Odogu partiranno in prestito, l'intenzione del Milan è quella di monetizzare subito dagli addii di Musah, Fofana, Tomori e Ricci. Il primo ha tanti estimatori ed è fuori dal progetto, mentre il centrocampista ex Torino piace molto all'Atalanta di Sarri. Chiaro che per favorire le loro partenze i rossoneri dovranno ammorbidire la loro posizione Stesso discorso per il centrale inglese in scadenza nel 2027. La speranza è di non vederlo partire a zero tra un anno.