MANOVRE ROSSONERE

Milan, per Gimenez al Porto ci pensa l'agente di... Amorim. Maignan è incedibile

I lusitani vogliono l'attaccante messicano: c'è il nodo formula. Tanti i calciatori da cedere

12 Ago 2026 - 11:41
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In attesa del summit tra Amorim e Cardinale (dovrebbe andare in scena giovedì), il Milan continua a lavorare sul fronte cessioni. Una necessità tecnica più economica considerata la vasta rosa a disposizione del tecnico portoghese. Se l'affaire Leao si deciderà solo nelle battute finali del mercato (il fantasista è tornato a parlare sui social non facendo però chiarezza sul suo futuro), i rossoneri vogliono sistemare al più presto gli altri dossier.

A partire da quello con al centro Santiago Gimenez, da tempo alla porta. Il messicano ha già detto sì al Porto che adesso deve iniziare ufficialmente la trattativa con i 19 volte Campioni d'Italia. L'ostacolo principale riguarda la formula di un affare che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan vorrebbe l'obbligo di riscatto mentre i lusitani spingono per il diritto: a mediare sarà Raul Pais da Costa, sottolinea OJogo, agente di Ruben Amorim e Gonçalo Inacio, centrale dello Sporting e accostato con insistenza ai rossoneri. L'intenzione del Porto comunque, è quella di chiudere la trattativa prima del 2 settembre (il mercato portoghese chiude il 4), in tempo per inserire l'eventuale nuovo acquisto nella lista Champions.

Se Cissè, Terracciano e Odogu partiranno in prestito, l'intenzione del Milan è quella di monetizzare subito dagli addii di Musah, Fofana, Tomori e Ricci. Il primo ha tanti estimatori ed è fuori dal progetto, mentre il centrocampista ex Torino piace molto all'Atalanta di Sarri. Chiaro che per favorire le loro partenze i rossoneri dovranno ammorbidire la loro posizione Stesso discorso per il centrale inglese in scadenza nel 2027. La speranza è di non vederlo partire a zero tra un anno.

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Capitolo Maignan: il portiere è al centro delle polemiche per la decisione di tornare (come Rabiot) ad appena una settimana dall'inizio del campionato. I tifosi non hanno apprezzato ma, al momento, il club non ha cambiato i suoi piani. Il francese infatti, al pari del connazionale, è considerato incedibile.

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