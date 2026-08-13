Cessioni Milan, la prima short list di Amorim: in quattro sono fuori dal progetto

Dalle prime indicazioni che arrivano dal centro sportivo rossonero, emergono i primi nomi fuori dal progetto del tecnico ex United, che aveva promesso che questa sarebbe stata la settimana delle scelte e ha mantenuto la parola: Tomori, Fofana, Odogu e a sorpresa anche Nkunku sono stati bocciati e per loro adesso il club, che finora è riuscito solo a dare in Athekame in prestito al Lione, cerca un’altra sistemazione.