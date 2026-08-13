Cessioni Milan, la prima short list di Amorim: in quattro sono fuori dal progetto

Amorim, arriva la settimana dei tagli: in 14 sotto osservazione e col futuro in bilico
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Il tecnico portoghese ha incontrato Cardinale per pianificare le ultime settimane di mercato, si cerca una sistemazione per Fofana, Tomori, Odogu e Nkunku
A un mese circa dall’inizio della preparazione a dieci giorni dalla prima partita di campionato, il nuovo Milan di Ruben Amorim comincia a prendere forma. Molto importante la giornata di oggi, che ha visto l’arrivo in elicottero di Gerry Cardinale a Milanello per pianificare e programmare con il tecnico e la squadra mercato.
Dalle prime indicazioni che arrivano dal centro sportivo rossonero, emergono i primi nomi fuori dal progetto del tecnico ex United, che aveva promesso che questa sarebbe stata la settimana delle scelte e ha mantenuto la parola: Tomori, Fofana, Odogu e a sorpresa anche Nkunku sono stati bocciati e per loro adesso il club, che finora è riuscito solo a dare in Athekame in prestito al Lione, cerca un’altra sistemazione.
Quelli della prima short list di Amorim non sono però gli unici giocatori in uscita per il Milan: da F. Terracciano a Gimenez, passando per Estupinian sono diversi i rossoneri che potrebbero trovare una nuova squadra nelle ultime settimane di calciomercato, anche se trovare per tutti la giusta sistemazione non sarà certo facile.
Per tornare al nome a sorpresa, quello di Nkunku, il fatto di aver pubblicamente messo l'attaccante ex Chelsea sul mercato ha probabilmente un significato ben preciso: la permanenza di Rafa Leao. Dopo aver dichiarato a più riprese di voler andare via, in questi giorni il portoghese sta lavorando con impegno e sembra aver trovato un buon feeling con Amorim, che dunque ha deciso di puntare su di lui e di rinunciare a Nkunku, che ha mercato e potrebbe portare nelle casse dei rossoneri una cifra intorno ai 30 milioni.
Dove può andare Nkunku? Su di lui in Premier c’è l’interesse tiepido del Manchester United (che però prima deve definire il futuro di Zirkzee) e del Newcastle. A Gasperini piace, lo voleva già lo scorso gennaio e in questi giorni potrebbe prendere quota scambio di prestiti con Soulé, anche se l'ingaggio del francese (di poco inferiore ai 5 milioni netti) è piuttosto alto per gli standard della Roma. Altra ipotesi è il Fenerbahce, che lo aveva sondato con insistenza quest’inverno e cerca un partner in attacco per Romelu Lukaku.
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