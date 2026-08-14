Milan, stabiliti i prezzi di Nkunku e Tomori: ecco dove possono finire. Più facile cedere Fofana

Sulla carta sembra più facile piazzare Youssouf Fofana. Il francese ha mercato in Premier League e Ligue 1: per lui si è già mosso concretamente il Nottingham Forest. Non sono stati esclusi, ma restano sul mercato anche Terracciano, Estupinian, Gimenez e Ricci, quest'ultimo ancora nel mirino dell'Atalanta. E poi c'è il capitolo Leao, sempre in bilico. Il Galatasaray non si è ancora fatto avanti con una proposta migliorativa e il nuovo stop fisico dell'ex Lille non facilita la sua cessione.