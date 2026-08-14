Lazio, Frattesi è ufficiale! Vestirà la maglia numero 16: "Voglio sentirmi al centro del progetto"

Il giocatore neobiancoleste ha parlato ai canali ufficiali del club: "Questa giornata è stata una vera Odissea, molto stancante. Ma l'attesa aumenta il desiderio. Sento di essere tornato a casa, ho riconosciuto tutte le strade che percorrevo quando mi allenavo alla Giustiniana. Ora è il momento di prendersi delle responsabilità, a 26 anni. Mi serviva sentirmi amato, anche se all'Inter ho sempre avuto un ottimo rapporto con i tifosi, con alti e bassi, ma sempre d'accordo. Volevo sentirmi al centro di un progetto. A gennaio eravamo già stati vicini, poi per vari motivi con la Lazio non si è chiusa la trattativa. Mi hanno detto due giorni fa di questa opportunità, ho solo potuto dire si e firmare. La foto con Klose del 26 maggio 2013? Facevo il raccattapalle, parlo ancora con tantissimi ragazzi che erano qui. Li sento ancora, mi hanno massacrato di chiamate e messaggi. Mio padre è laziale da sempre e mi portava a vedere la Lazio. Questo è un momento dove ho bisogno di risentirmi importante. Avevo già individuato questo come luogo dove poterlo fare. Anche la società e il mister la pensano così, quindi è perfetto. Questo è un momento dove ho bisogno di risentirmi importante. Avevo già indivuduato questo come luogo dove poterlo fare. Anche la società e il mister la pensano così, quindi è perfetto. Ho avuto un momento difficile quando è morta nonna. Ma la mentalità è la carattaristica dove sono più forte. Ho sentito più lui in questi gionri che Eleonora, la mia fidanzata. Ci siamo incontrati in Nazionale, poi è andata com'è andata. Sono successi degli episodi un po' particolari. Sono contento di tornare a lavorare con lui."