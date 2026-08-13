Milan, oggi l'incontro Cardinale-Amorim: attesa per Maignan, ma non è sul mercato

Entrambi sono considerati pilastri del nuovo Milan e non sono sul mercato. Tante voci su Maignan negli ultimi giorni, ma il portiere francese ha rinnovato fino al 2031 nel gennaio scorso e resta centrale nei piani di Amorim. Da lui non sono arrivati segnali diversi e sia Cardinale sia l'allenatore parleranno con lui, una volta rientrato, per avere conferma in tal senso.