MANOVRE ROSSONERE

Milan, oggi l'incontro Cardinale-Amorim: attesa per Maignan, ma non è sul mercato

Il portiere francese raggiungerà i compagni (insieme a Rabiot) solamente domenica dopo le vacanze extra large. Sarà testato sul piano atletico, in alternativa pronto Torriani col Torino

13 Ago 2026 - 13:05
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La presenza di Gerry Cardinale a Milanello non passa inosservata. Nella giornata di oggi, il proprietario del Milan arriverà nuovamente in elicottero, come il giorno del raduno di inizio luglio, e incontrerà l'allenatore Ruben Amorim per fare il punto sulle indicazioni della tournée e capire i margini per le prossime mosse di mercato. 

Tra le uscite necessarie per sfoltire una rosa ampia e gli obiettivi in entrata, i due non si soffermeranno sulla situazione del rientro posticipato di Mike Maignan e Adrien Rabiot, nel mirino dei tifosi per le vacanze extra in seguito al Mondiale. 

Entrambi sono considerati pilastri del nuovo Milan e non sono sul mercato. Tante voci su Maignan negli ultimi giorni, ma il portiere francese ha rinnovato fino al 2031 nel gennaio scorso e resta centrale nei piani di Amorim. Da lui non sono arrivati segnali diversi e sia Cardinale sia l'allenatore parleranno con lui, una volta rientrato, per avere conferma in tal senso. 

Maignan arriverà a Milanello solamente domenica, a una settimana dall'esordio di Torino in Serie A. Gara a cui sarà presente anche lo stesso proprietario e viene da chiedersi: Mike sarà regolarmente in porta? Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche al rientro, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Il portiere ha lavorato durante le vacanze con il piano di allenamenti personalizzato fornitogli dallo staff di Amorim e saranno subito testate le sue risposte sul piano atletico. 

Non è da escludere, quindi, una possibile chance all'esordio in campionato per il classe 2005 Lorenzo Torriani, che ha fatto benissimo nelle amichevoli e nel weekend avrà un'altra occasione per mettersi in mostra nell'amichevole contro il Manchester United. Nel caso Amorim decida di preservare Maignan per la gara col Toro, sarebbe il numero uno reduce dalla Serie D con Milan Futuro a prenderne il posto, considerato che Terracciano arriva da una contrattura all'anca. 

Cardinale e Amorim faranno il punto anche sulle uscite, con l'attesa relativa a giocatori come Cissé, Odogu, Fofana, Bondo, Estupinan e Filippo Terracciano. Gli obiettivi in entrata riguardano un difensore centrale, con Inacio dello Sporting Lisbona come preferito, un centrocampista e un trequartista prima di tutto. Ma tutto dipende dagli addii, con anche Gimenez, Tomori e uno tra Ricci e Musah in lista.

 L'incognita più grande è sempre quella relativa a Rafa Leao: dopo aver detto di volersi concentrare sul campo, il portoghese ancora spera in una chiamata dalla Premier League. Per il momento, alla finestra c'è solo il Galatasaray, che tra l'altro non si è avvicinato alla richiesta del Milan, almeno di 50 milioni di euro.

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