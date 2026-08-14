Il Milan abbassa le richieste per Leao: il Galatasaray può tornare in corsa per il porghese

Una decina di giorni fa, il Milan aveva rifiutato la prima offerta ufficiale da parte del Galatasaray per Leao: 30 milioni di euro più 5 di bonus. Cifre ritenute all'epoca insufficienti ma che oggi potrebbero avvicinarsi alla richiesta dei rossoneri. Non va escluso un possibile nuovo rilancio, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Va però convinto anche il calciatore, che per ora non ha mai aperto concretamente al trasferimento in Turchia nonostante l'offerta faraonica da parte del Gala da 10 milioni di euro a stagione. "Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento", ha scritto qualche giorno fa sui social il portoghese, che considera ormai finito il suo ciclo con la maglia rossonera ed è in cerca di una nuova avventura.