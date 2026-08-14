MANOVRE ROSSONERE

Il Milan abbassa le richieste per Leao: il Galatasaray può tornare in corsa per il porghese

L'attaccante portoghese vuole lasciare il Milan ma, per ora, non apre al trasferimento in Turchia 

14 Ago 2026 - 13:33
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Il Milan abbassa le richieste per Rafa Leao. Viste le difficoltà nel trovare un acquirente per l'attaccante portoghese, il Milan ha aperto alla possibilità di abbassare le proprie richieste per il cartellino del numero 10: dall'iniziale valutazione di circa 60 milioni, i rossoneri sono disposti a scendere a 40/45 milioni di euro, bonus compresi. Una mossa che potrebbe ravvivare l'interesse del Galatasaray, unica vera pretendente, che però negli ultimi giorni sembrerebbe aver virato su Martinelli dell'Arsenal. Nel frattempo, Leao non prenderà parte all'amichevole di domani con il Manchester United a causa di un risentimento muscolare

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L'offerta del Gala e il no del Milan

 Una decina di giorni fa, il Milan aveva rifiutato la prima offerta ufficiale da parte del Galatasaray per Leao: 30 milioni di euro più 5 di bonus. Cifre ritenute all'epoca insufficienti ma che oggi potrebbero avvicinarsi alla richiesta dei rossoneri. Non va escluso un possibile nuovo rilancio, magari con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Va però convinto anche il calciatore, che per ora non ha mai aperto concretamente al trasferimento in Turchia nonostante l'offerta faraonica da parte del Gala da 10 milioni di euro a stagione. "Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento", ha scritto qualche giorno fa sui social il portoghese, che considera ormai finito il suo ciclo con la maglia rossonera ed è in cerca di una nuova avventura. 

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