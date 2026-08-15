Obrador torna in Italia: ufficiale il passaggio al Sassuolo

15 Ago 2026 - 10:50
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sassuolocalcio.it

© sassuolocalcio.it

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dallo SL Benfica, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Difensore esterno di nazionalità spagnola, nasce il 24 febbraio 2004 a Campos – piccolo comune delle Baleari sull’isola di Maiorca – dove inizia a crescere calcisticamente (CE Campos). Da qui, nel 2014 si trasferisce al RCD Mallorca, club con cui continua a mettersi in luce tra le fila del settore giovanile fino a guadagnarsi, nel 2020, l’esordio nella Liga spagnola a soli sedici anni.

Nell’estate 2020 si trasferisce al Real Madrid, inizialmente nel settore giovanile e poi al Castilla, squadra B dei Blancos con la quale totalizza 68 presenze e 6 assist in due stagioni. Nella stagione 2024-25 passa in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, dove chiude il campionato con 34 presenze e un assist, mentre nell’estate del 2025 si trasferisce al Benfica. Dopo i primi sei mesi in Portogallo, nel gennaio 2026 approda in Italia, al Torino: con i granata totalizza 17 presenze, un gol e 3 assist. Entrato nelle selezioni giovanili della nazionale spagnola sin dai 14 anni, vanta anche 5 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Rafel!

Ultimi video

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

01:50
Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

00:39
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

00:26
Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

01:07
Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

01:44
Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

01:17
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

I più visti di Mercato

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Sorriso Spalletti, l'attesa ripaga: Suzuki e Lucumi vicinissimi alla Juventus

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Mercato Inter, per arrivare a Spence ci vuole una cessione

Mercato Inter, per arrivare a Jones ci vuole una cessione

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Frattesi

Si sblocca l'affare Frattesi dopo la sospensione della Lega: il nuovo accordo tra Inter e Lazio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:25
Il Monza sogna il clamoroso ritorno: idea Di Greogorio per la porta
11:22
Ferran Torres lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Psg
10:50
Obrador torna in Italia: ufficiale il passaggio al Sassuolo
09:54
Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Romero dal Tottenham
01:33
Atalanta, Sarri sbotta: "Il mercato è palloso, un insulto alla mia professione"