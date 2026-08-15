Obrador torna in Italia: ufficiale il passaggio al Sassuolo

Nell’estate 2020 si trasferisce al Real Madrid, inizialmente nel settore giovanile e poi al Castilla, squadra B dei Blancos con la quale totalizza 68 presenze e 6 assist in due stagioni. Nella stagione 2024-25 passa in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, dove chiude il campionato con 34 presenze e un assist, mentre nell’estate del 2025 si trasferisce al Benfica. Dopo i primi sei mesi in Portogallo, nel gennaio 2026 approda in Italia, al Torino: con i granata totalizza 17 presenze, un gol e 3 assist. Entrato nelle selezioni giovanili della nazionale spagnola sin dai 14 anni, vanta anche 5 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna.