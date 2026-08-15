Juventus, idea Fofana per il centrocampo: la richiesta del Milan

Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024, con la maglia rossonera Fofana ha collezionato 88 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo anche 13 assist. Il primo anno, prima con Fonseca e poi con Conceicao, il centrocampista francese era impegnato più in compiti di copertura, mentre nella passata stagione Allegri l'ha impiegato soprattutto nel ruolo di mezzala, dove ha discretamente figurato nonostante qualche errore di troppo sotto porta. I suoi muscoli potrebbero aggiungere ulteriore peso al centrocampo della Juventus, in cerca di rinforzi da regalare a Spalletti. Nonostante Fofana non abbia pienamente le caratteristiche del regista, potrebbe essere lui il jolly di Carnevali, Ottolini e Massara nel finale di questo calciomercato.