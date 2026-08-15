Juventus, idea Fofana per il centrocampo: la richiesta del Milan

Dopo essere stato bocciato da Ruben Amorim, Youssouf Fofana lascerà il Milan ed è in cerca di una nuova squadra. Il centrocampista francese sarebbe stato inserito nella lista degli obiettivi della Juventus, destinazione gradita anche allo stesso Fofana. Il problema, però, è rappresentato dal prezzo: il Milan, infatti, chiede 17/18 milioni di euro con la possibilità di inserire una contropartita all'interno della trattativa. Al momento, l'unico nome esubero della Juventus valutabile dai rossoneri è Nico Gonzalez, che però vorrebbe rimanere a Madrid e attende un'offerta da parte dell'Atletico. Da scartare, invece, le possibilità di scambio con Miretti o Koopmeiners.
I numeri di Fofana
Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024, con la maglia rossonera Fofana ha collezionato 88 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo anche 13 assist. Il primo anno, prima con Fonseca e poi con Conceicao, il centrocampista francese era impegnato più in compiti di copertura, mentre nella passata stagione Allegri l'ha impiegato soprattutto nel ruolo di mezzala, dove ha discretamente figurato nonostante qualche errore di troppo sotto porta. I suoi muscoli potrebbero aggiungere ulteriore peso al centrocampo della Juventus, in cerca di rinforzi da regalare a Spalletti. Nonostante Fofana non abbia pienamente le caratteristiche del regista, potrebbe essere lui il jolly di Carnevali, Ottolini e Massara nel finale di questo calciomercato.