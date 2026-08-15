Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Romero dal Tottenham

L'Atlético Madrid e il Tottenham Hotspur hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Cristian Gabriel 'Cuti' Romero, che ha firmato per il nostro club fino al 30 giugno 2031.
Il difensore centrale ventottenne, destro di piede, è un giocatore esperto, molto fisico, rapido nell'anticipare il pericolo e deciso nei contrasti, dotato di notevole autorevolezza e leadership in campo.
Nato il 27 aprile 1998 a Córdoba, in Argentina, Cristian Romero ha iniziato la sua carriera professionistica al Club Atlético Belgrano, debuttando in prima squadra nell'agosto del 2016. Ha trascorso due stagioni lì prima di trasferirsi in Europa per unirsi al Genoa. Dopo un debutto impressionante in Serie A, ha firmato per la Juventus nell'estate del 2019. Durante il periodo in cui era sotto contratto con i bianconeri, ha trascorso periodi in prestito prima al Genoa (2019-20), poi all'Atalanta (2020-21) – dove è stato nominato miglior difensore della Serie A – e infine al Tottenham Hotspur (2021-22).
Il club inglese ha reso definitivo il suo trasferimento al termine del prestito, permettendogli di indossare la maglia degli Spurs per altri quattro anni. In totale, ha trascorso cinque stagioni a Londra, collezionando 156 presenze, segnando 13 gol, fornendo 7 assist e vincendo l'UEFA Europa League 2024-25. In quella competizione, Cristian Romero è stato nominato sia miglior giocatore del torneo che miglior giocatore della finale, che ha segnato il primo titolo europeo per il Tottenham dopo 31 anni.
Con 58 presenze nella nazionale maggiore argentina, ha esordito nel giugno 2021 e non è mai sceso sotto il secondo posto in nessuna competizione disputata con l'Albiceleste. È stato un elemento chiave nelle vittorie dell'Argentina alla Finalissima e ai Mondiali del 2022, così come nelle Coppe América del 2021 e del 2024 e nel recente secondo posto ai Mondiali FIFA del 2026.
Il nostro nuovo acquisto ha superato le visite mediche presso il Centro di Medicina Sportiva ad Alte Prestazioni Vithas-Invictum dell'Ospedale Universitario Arturo Soria di Madrid, prima di recarsi presso gli uffici del club all'aeroporto Riyadh Air Metropolitano, DOVE ha firmato il contratto con la nostra squadra.
Benvenuta, 'Cuti' Romero!