Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Romero dal Tottenham

Nato il 27 aprile 1998 a Córdoba, in Argentina, Cristian Romero ha iniziato la sua carriera professionistica al Club Atlético Belgrano, debuttando in prima squadra nell'agosto del 2016. Ha trascorso due stagioni lì prima di trasferirsi in Europa per unirsi al Genoa. Dopo un debutto impressionante in Serie A, ha firmato per la Juventus nell'estate del 2019. Durante il periodo in cui era sotto contratto con i bianconeri, ha trascorso periodi in prestito prima al Genoa (2019-20), poi all'Atalanta (2020-21) – dove è stato nominato miglior difensore della Serie A – e infine al Tottenham Hotspur (2021-22).