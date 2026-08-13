MILAN

Leao, la stagione comincia in salita: risentimento muscolare, in dubbio per il Torino

Il portoghese, atteso da un faccia a faccia di mercato con Cardinale, salterà l'amichevole contro il Manchester United

13 Ago 2026 - 22:50
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In bilico tra un futuro al Milan e la sempre possibile cessione, Rafa Leao deve fare i conti anche con un infortunio. Il portoghese si è fermato per un risentimento muscolare al quadricipite in allenamento che gli impedirà di viaggiare con il resto della squadra per la Polonia dove era prevista l'amichevole di Ferragosto con il Manchester United. La situazione verrà ovviamente monitorata giorno per giorno, ma anche la prima di campionato contro il Torino, in programma il 23 agosto, è a questo punto a rischio. 

Rafa, che nei prossimi giorni è atteso da un faccia a faccia con Cardinale, aveva raggiunto Amorim e i compagni in Australia dopo un Mondiale così così e negli ultimi giorni aveva allontanato le voci su una sua possibile cessione. Per lui si erano mossi il Fenerbahçe e, con più insistenza, il Galatasaray, ma entrambi i club turchi avevano recapitato al Milan un'offerta considerata non sufficiente e lontana dai 60 milioni richiesti dai rossoneri. Il suo addio non è però ancora scongiurato e, magari, la situazione sarà più chiara proprio dopo il confronto con Gerry Cardinale. 

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