Milan, Porto-Gimenez si complica: perplessità sulle condizioni fisiche

Gonçalo Ramos, Gila e poi il nulla. Dopo la rivoluzione totale seguita al disastro col Cagliari e l’inevitabile immobilismo iniziale, il mercato del Milan è di nuovo bloccato e per sbloccarlo servirebbero delle cessioni che il club rossonero fatica a portare in porto. A proposito di Porto, la notizia delle ultime ore è la brusca frenata nella trattativa tra il club di Farioli (che lo stima dai tempi dell’Ajax) e Santiago Gimenez, che ha già dato l’ok alla partenza direzione Portogallo e aspetta solo l’accordo tra i club.