Under 18: I Marabutti e Sistema Rosa Pordenone Campioni d'Italia 3x3
A congratularsi con i vincitori anche il presidente della FIP Giovanni Petruccidi Daniele Rubini
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Nel weekend romagnolo sono state incoronate anche le squadre campionesse d'Italia della categoria Under 18. I piemontesi Marabutti (Nicolò Cogorno, Simone La Marca, Diego Zilioli, Osasere Endurance Spallarossa Osawe) si sono portati a casa la finale contro la compagine toscana Quattromura (Leonardo Spagnoli, Moses Junior Osas, Samuele Iacopini, Cosimo Lancioni) con una vittoria di misura 15-14. Terzi classificati gli Sciuscia, dalla Basilicata.
Passando al femminile, festeggia il Sistema Rosa Pordenone (Giorgia Zoffi, Alice Valese, Giorgia Rizzotti, Sekinat Mosunmola Oloyede) che ha sconfitto 10-8 le abruzzesi Zito 3x3 (Roberta Marzulli, Matilde Angelucci, Rianna Paola Ciommo, Francesca Di Febo). Sul gradino più basso del podio le The Goat Torino, vincenti del ranking ligure.
MVP della categoria maschile è stato premiato Osasere Endurance Spallarossa Osawe, mentre al femminile Sekinat Mosunmola Oloyede.