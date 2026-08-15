Atalanta, Sarri sbotta: "Il mercato è palloso, un insulto alla mia professione"

15 Ago 2026 - 01:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"La partita è stata molto ordinata, su discreti livelli, ed è già tanto visto il momento della preparazione a cui siamo. C'è da progredire parecchio, abbiamo 6-7 giorni per un miglioramento in vista di una partita importante". Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, commenta così la vittoria di misura sull'Athletic Bilbao nel Trofeo Bortolotti con un appunto sul mercato: "E' una delle cose più pallose del calcio, come si dice in Toscana. Sentir parlare solo di quello è un insulto al lavoro e alla mia professione - rimarca il tecnico nerazzurro -. Mi pare che non sia stato fatto quasi da nessuno fino ad adesso: i Mondiali hanno ostacolato le trattative, resta aperto due mesi e si decide tutto nell'ultima settimana". Ancora, sul possibile arrivo di un esterno d'attacco e un centrocampista, come prospettato giovedì dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli: "Giuntoli è uno dei direttori sportivi più scaltri e importanti del panorama europeo, se si prospettano occasioni ci sarà. Io sono un uomo di campo, non disperdo le mie energie sul mercato che per me è incontrollabile. Kristensen è un buon giocatore, ha le basi per diventare forte anche nella difesa a quattro: serve tempo". Sarri indica alla squadra dove deve migliorare: "Dobbiamo velocizzare molto le uscite ed essere più fluidi, i difensori devono imparare a non muovere la palla da fermi, ma anzi a sfidare gli attaccanti per farli uscire - chiude -. Da Raspadori, che stimo, mi aspetto molto di più. Gaetano non è responsabile se non entra nei fraseggi, la palla girava troppo in orizzontale e non riuscivamo a innescarlo anche perché veniva più filtrato e marcato. La transizione sarà comunque lunga e difficile, ci saranno momenti di grande difficoltà in cui dovremo abbassare la testa e lavorare". 

Leggi anche

L'Atalanta si scalda per il playoff di Conference: Athletic Bilbao ko con un lampo di Zalewski

Ultimi video

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

02:01
"Daje Davide!"

"Daje Davide!"

02:17
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

01:26
Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

Serie A, chi in pole position per lo scudetto?

01:18
Frattesi Lazio, prima no, poi?

Frattesi Lazio, prima no, poi?

02:05
Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

Trevisani: "Leao, il Milan non ha le idee chiare"

00:44
Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

Napoli, ora l'obiettivo è vendere: quanti esuberi tra gli azzurri

00:56
Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

Juve, ecco l'obiettivo numero uno per la porta

00:37
Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

Il Napoli ha bloccato un difensore del Chelsea

01:50
Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

Milan, tre colpi in mente, uno per ruolo, ecco i nomi

00:39
Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

Da Barcola a Gakpo, tutti cercano gli esterni: e la Roma?

00:26
Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

Juve, in arrivo un nuovo difensore per Spalletti

01:07
Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

Super PSG, il Pallone d'oro arriverà da Parigi?

01:44
Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

Accomando: "Sondaggio della Lazio per Mauro Icardi!"

01:17
Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

00:31
Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

Juve, un colpo entro il weekend: arriva un difensore

I più visti di Mercato

Vlahovic ancora bianconero! Firma con il Besiktas: accettata l'offerta dei turchi

Sorriso Spalletti, l'attesa ripaga: Suzuki e Lucumi vicinissimi alla Juventus

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Juve, chi va in porta? Ecco i due pretendenti

Mercato Inter, per arrivare a Spence ci vuole una cessione

Mercato Inter, per arrivare a Jones ci vuole una cessione

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Milan, si accende il mercato: un sogno clamoroso per il centrocampo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
01:33
Atalanta, Sarri sbotta: "Il mercato è palloso, un insulto alla mia professione"
23:54
Clamoroso, Messi all'Al-Ettifaq! Ufficiale il trasferimento dell'attaccante in Arabia
23:43
Lazio, Frattesi è ufficiale! Vestirà la maglia numero 16: "Voglio sentirmi al centro del progetto"
22:12
Inter, incontro positivo per il rinnovo di Pio Esposito
18:15
Milan, ufficiale la cessione in prestito di Zachary Atekhame al Lione