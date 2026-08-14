Milan, ok le cessioni ma ora bisogna comprare: primo no per Nwaneri, piace Tiago Gabriel

Il summit tra il patron Gerry Cardinale e il tecnico Ruben Amorim — a cui hanno preso parte anche gli uomini del mercato rossonero Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Tiago Estevao — ha tracciato la rotta per il finale della sessione estiva. Dopo le decisioni drastiche che hanno portato ai tagli di calciatori come Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, e alle conferme di profili che sembravano in bilico come quelli di Loftus-Cheek, Musah, Ricci e il giovane Comotto, la linea della società è chiara: il Milan acquisterà a prescindere dal bilancio finale delle uscite, pur di regalare all'allenatore portoghese una rosa su misura. L'ex United si aspetta almeno tre rinforzi.