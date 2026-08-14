Milan, ok le cessioni ma ora bisogna comprare: primo no per Nwaneri, piace Tiago Gabriel

Il summit tra il patron Gerry Cardinale e il tecnico Ruben Amorim — a cui hanno preso parte anche gli uomini del mercato rossonero Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner e Tiago Estevao — ha tracciato la rotta per il finale della sessione estiva. Dopo le decisioni drastiche che hanno portato ai tagli di calciatori come Tomori, Odogu, Fofana e Nkunku, e alle conferme di profili che sembravano in bilico come quelli di Loftus-Cheek, Musah, Ricci e il giovane Comotto, la linea della società è chiara: il Milan acquisterà a prescindere dal bilancio finale delle uscite, pur di regalare all'allenatore portoghese una rosa su misura. L'ex United si aspetta almeno tre rinforzi.
Difesa: sfumato Inacio, torna di moda Tiago Gabriel
Con le uscite di Tomori e Odogu, la batteria dei centrali necessita di un nuovo innesto di ruolo per affiancare i vari Gabbia, De Winter, Pavlovic, Diawara e Gila. La pista Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona è tramontata: i lusitani, dopo la cessione di Diomande e l'addio di Hjulmand, hanno blindato il difensore affidandogli la fascia di capitano.
Il Diavolo è tornato quindi con decisione su Tiago Gabriel, 21enne del Lecce. Il portoghese era già un vecchio pallino della passata dirigenza (Igli Tare in primis) e ora fa parte della scuderia di Jorge Mendes. I salentini hanno già rispedito al mittente un'offerta da 20 milioni dal Benfica, ma i rossoneri valutano il rilancio.
Fasce: casting aperto tra Zalewski, Dodo e Tavares
A centrocampo non sono previsti innesti prioritari grazie al buon rendimento di Musah e Ricci e all'idea di Amorim di avanzare Rabiot sulla trequarti. La vera priorità riguarda i corridoi esterni, soprattutto in caso di addio di Estupinan (dopo la partenza di Athekame al Lione).
Nicola Zalewski (Atalanta) è la pista più viva: il classe 2002 fatica a trovare spazio nello scacchiere di Maurizio Sarri a Bergamo e può coprire entrambe le corsie. La valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma i rossoneri valutano anche Dodo (Fiorentina), che ha un solo anno di contratto residuo con la Viola e può diventare un’occasione low-cost. Nuno Tavares (Lazio) invece è stato proposto nei giorni scorsi, ma in Via Aldo Rossi ci sono alcune riserve relative alla sua tenuta fisica.
Trequarti: no dell'Arsenal per Nwaneri, calano le quote di Soulé
Per il reparto d'attacco Amorim ha chiesto espressamente un mancino creativo e di qualità. Ethan Nwaneri (Arsenal) è il grande sogno, il Milan ha già presentato una prima offerta ufficiale per il talento 19enne sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, ma i Gunners per ora hanno eretto un muro, spinti anche dalla forte concorrenza internazionale (Lipsia, Borussia Dortmund, Galatasaray e diversi club di Premier League). Sullo sfondo resta anche il profilo di Osorio del Midtjylland, mentre sono in netto calo le quotazioni di Matías Soulé della Roma.