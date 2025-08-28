Logo SportMediaset
l'ipotesi

Milan e Roma, lo scambio Dovbyk-Gimenez è più di un'idea: via alle manovre, c'è da convincere il messicano

L'ex Feyenoord fa gola ai giallorossi, mentre l'ex Girona è un profilo gradito a Tare 

28 Ago 2025 - 13:36
© IPA

Santiago Gimenez alla Roma, Artem Dovbyk al Milan. Con il passare delle ore e il gong del mercato sempre più vicino, sta prendendo piede questo scambio che avrebbe del clamoroso. Il messicano, arrivato lo scorso gennaio in Italia (i rossoneri lo hanno pagato circa 35 milioni), piace molto ai giallorossi che al contempo vorrebbero privarsi dell'ucraino ex Girona. Il ds Tare non ha chiuso la porta considerando la richiesta di Allegri, desideroso di avere una punta (il livornese vorrebbe Vlahovic). La trattativa non si preannuncia facile, ma i primi movimenti sono partiti.

Il Milan prepara anche il colpo in difesa: Kim complicato, si tratta con Akanji

In casa Milan c'è da fare i conti soprattutto con la volontà dell'ex Feyenoord che più volte ha espresso la sua intenzione di restare a Milanello. In questo senso si è espressa anche la sua agente, Rafaela Pimenta, poche ore fa: "Non va da nessuna parte. Posso garantire che tutti i rumors sulla sua partenza che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono alla verità e sono solo delle fake news. Rimarrà al Milan". La Roma, che deve accontentare Gasperini sul mercato, sta spingendo per ottenere il sì di Gimenez, attualmente abbastanza restio al trasferimento nella Capitale.

