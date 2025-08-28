Milan e Roma, lo scambio Dovbyk-Gimenez è più di un'idea: via alle manovre, c'è da convincere il messicano

Santiago Gimenez alla Roma, Artem Dovbyk al Milan. Con il passare delle ore e il gong del mercato sempre più vicino, sta prendendo piede questo scambio che avrebbe del clamoroso. Il messicano, arrivato lo scorso gennaio in Italia (i rossoneri lo hanno pagato circa 35 milioni), piace molto ai giallorossi che al contempo vorrebbero privarsi dell'ucraino ex Girona. Il ds Tare non ha chiuso la porta considerando la richiesta di Allegri, desideroso di avere una punta (il livornese vorrebbe Vlahovic). La trattativa non si preannuncia facile, ma i primi movimenti sono partiti.