Il Milan prepara anche il colpo in difesa: Kim complicato, per Akanji ostacolo ingaggio. Tutti i nomi

E se Kiwior è ormai diretto al Porto, attenzione invece a Christensen del Barcellona (è in scadenza nel 2026) e Beraldo, profilo che non entusiasma Luis Enrique al Psg. Il nome del 21enne brasiliano, dal gennaio del 2024 a Parigi, piace ma non è di certo il difensore capace di guidare la difesa che ha chiesto Allegri alla società.