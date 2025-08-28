Il Milan prepara anche il colpo in difesa: Kim complicato, per Akanji ostacolo ingaggio. Tutti i nomi

© IPA
Tra i profili valutati ci sono anche quelli di Christensen e Beraldo
Il pesante ko con la Cremonese ha costretto il Milan a rivedere tutti i piani sul mercato. Il ds Tare, su forte spinta di Allegri, rinforzerà anche il reparto arretrato che nelle scorse settimane ha perso Malick Thiaw, finito al Newcastle. I nomi in ballo sono diversi, e l'intenzione è quella di puntare su un profilo esperto. Per questo appare difficile che i rossoneri si rivolgano alla Fiorentina per Pietro Comuzzo, fresco di no all'Al Hilal di Simone Inzaghi.
Il nome che piace di più a Casa Milan è quello dell'ex Napoli Kim, adesso al Bayern Monaco. Un elemento di spessore ma che per costo (almeno 35 milioni) appare quasi inarrivabile. Diverso invece il discorso per Akanji, ai saluti con il Manchester City e proposto a più club. I meneghini lo stanno valutando ma serve che lo svizzero si abbassi l'ingaggio attualmente pari a 9 milioni di euro. Decisamente troppi per i parametri imposti dalla proprietà che si è detta disponibile a versare i 15 milioni di sterline richiesti dai Citizens per il cartellino.
E se Kiwior è ormai diretto al Porto, attenzione invece a Christensen del Barcellona (è in scadenza nel 2026) e Beraldo, profilo che non entusiasma Luis Enrique al Psg. Il nome del 21enne brasiliano, dal gennaio del 2024 a Parigi, piace ma non è di certo il difensore capace di guidare la difesa che ha chiesto Allegri alla società.
