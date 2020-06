Milan, dalla Spagna insistono: Leonardo vuole Theo Hernandez al Psg

MILAN

Il Psg non molla Theo Hernandez. Ne sono convinti in Spagna. Secondo quanto riporta "Onda Cero", infatti, l'esterno del Milan sarebbe la prima scelta di Leonardo per rinforzare la corsia sinistra del club parigino. Un colpo complicato da piazzare, vista la volontà dei rossoneri di trattenere il giocatore, ma comunque non impossibile. Ammesso ovviamente di mettere cifre importanti. Come sottolinea il quotidiano iberico, infatti, al momento il Milan valuta il cartellino del laterale non meno di 50 milioni di euro.

Un investimento decisamente oneroso, che Leonardo starebbe valutando con grande attenzione. Soprattutto perché le prestazioni del francese in rossonero hanno convinto un po' tutti, lasciando intravvedere un potenziale ancora più alto. Nel Psg Theo verrebbe acquistato per sostituire Kurzawa, in scadenza di contratto a giugno, e per dare più spinta e dinamismo alla manovra. Una soluzione tattica preziosa per cui il club parigino potrebbe anche decidere a breve di intavolare una trattativa concreta col Milan. Magari proponendo qualche contropartita tecnica per abbassare un po' le pretese rossonere e raggiungere un'intesa che soddisfi tutti. Tutto con un piano B comunque pronto. Se l'affare Theo Hernandez dovesse saltare, infatti, il Psg sarebbe pronto a piombare su Alex Telles.