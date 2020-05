Il Psg fa shopping in Serie A: Koulibaly, Milinkovic-Savic ed Hernandez sulla lista

PRONTO L'ASSALTO

Dichiarati campioni di Francia in anticipo per lo stop della Ligue 1 dovuto alla pandemia di Covid-19, in attesa di tornare a giocare in Champions League per il Psg è già il momento di pensare alla prossima stagione dove, tra addii e arrivi, ci sarà una mini rivoluzione, soprattutto in difesa. Thiago Silva potrebbe lasciare, mentre di sicuro cambieranno aria gli esterni Kurzawa e Meunier. Leonardo, sempre attento alla Serie A, si sta muovendo per fiutare gli affari e i nomi sulla lista non mancano: da Koulibaly a Milinkovic-Savic, passando per i milanisti Theo Hernandez e Donnarumma.

Andiamo con ordine. Il difensore del Napoli è da sempre un giocatore osservato con attenzione dalla società parigina e con il futuro di Thiago Silva in bilico, Leonardo è pronto a tornare alla carica con De Laurentiis. I rapporti tra le due società sono ottimi e il difensore senegalese è la priorità per il dirigente brasiliano. Koulibaly però piace a diversi club importanti, tra cui il Liverpool, e l'eventuale trattativa sarà lunga e complicata.

Scorrendo la lista dei nomi papabili per il Psg nei diversi ruoli, secondo quanto riporta L'Equipe, sono diversi i giocatori della nostra Serie A. Considerando i certi addii di Kurzawa e Meunier, anche nel ruolo di terzino Leonardo dovrà intervenire e le prestazioni di Theo Hernandez nel primo anno da titolare in Serie A lo hanno messo sotto osservazione. Il valore di mercato è raddoppiato e Leonardo ci proverà, anche se Theo dovrebbe essere uno dei punti fermi del nuovo Milan che verrà. Molto dipenderà dalle cifre in ballo e non è da escludere una maxi-operazione da provare a imbastire inserendo anche Donnarumma.

Stesso discorso per il centrocampo dove il Psg starebbe valutando con molta attenzione due situazioni: la preferita porta a Milinkovic-Savic della Lazio. Le richieste di Lotito e della Lazio per il 25enne serbo sono da sempre altissime, probabilmente troppo anche per il ricchissimo club francese. Il giocatore piace e Leonardo farà un nuovo tentativo, giocando anche la carta alternativa: Thomas Partey dell'Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.