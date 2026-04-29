Milan, obiettivo Fagioli: Allegri vuole riabbracciare il pupillo lanciato alla Juve

L'allenatore lo stima addirittura dai tempi delle giovanili della Juventus, quando lo aveva elogiato con parole al miele prima ancora che esordisse in Serie A con Pirlo nel 2021. Dopo il suo ritorno in panchina a Torino, Allegri lo aveva poi lanciato con continuità, permettendogli di affermarsi in Serie A e conquistare anche la maglia della nazionale.