MANOVRE ROSSONERE

Milan, obiettivo Fagioli: Allegri vuole riabbracciare il pupillo lanciato alla Juve

L'agente in comune col tecnico la chiave per l'assalto. La Fiorentina lo considera incedibile e un altro ex bianconero come il Ds Paratici prova a blindarlo

di Paolo Borella
29 Apr 2026 - 12:30
© afp

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Tra il possibile addio a Modric e la tentazione Goretzka, per il centrocampo del Milan all'orizzonte c'è un obiettivo molto più concreto: Nicolò Fagioli. Il regista della Fiorentina è da tempo nei pensieri rossoneri, in particolare di Massimiliano Allegri. Trovano conferme le voci delle scorse settimane.

L'allenatore lo stima addirittura dai tempi delle giovanili della Juventus, quando lo aveva elogiato con parole al miele prima ancora che esordisse in Serie A con Pirlo nel 2021. Dopo il suo ritorno in panchina a Torino, Allegri lo aveva poi lanciato con continuità, permettendogli di affermarsi in Serie A e conquistare anche la maglia della nazionale. 

Quell'azzurro mai più ritrovato dall'ottobre 2024 e, in questo senso, anche mettersi in mostra con una big del campionato italiano potrebbe aiutare, al di là dell'interesse di alcuni club spagnoli come Atletico Madrid e Betis Siviglia. L'assist per l'approdo a Milano arriva dall'allenatore, tra l'altro rappresentato da Giovanni Branchini, stesso agente a cui si è affidato Fagioli qualche mese fa

Il Milan ragiona su come modificare la propria mediana in vista del ritorno in Champions League, con tante possibili novità: da Ricci a Jashari che non hanno convinto, fino a Modric che a 40 anni potrebbe decidere di lasciare il calcio a fine Mondiale. Il pallone d'oro croato è tra l'altro l'idolo di Fagioli, come confermato dallo stesso classe 2001 dopo l'incrocio nella sfida di Euro 2024: in caso di permanenza di Luka, un motivo in più per vestire il rossonero e apprendere dal maestro direttamente sul campo? 

Fagioli-Milan, la posizione della Fiorentina e la richiesta economica

 Nelle prossime settimane, l'assalto potrebbe farsi molto più concreto, per quanto la Fiorentina di un altro ex Juve come il direttore sportivo Fabio Paratici proverà in ogni modo a blindare il faro del proprio centrocampo. Nonostante le difficoltà stagionali viola, "Fagio" è tornato su altissimi livelli e il club vorrebbe renderlo centrale nel progetto di rilancio.

L'assalto milanista potrebbe però entrare nel vivo nelle prossime settimane. Nel caso, quale potrebbe essere il prezzo giusto per il trasferimento? Difficile dirlo ora, ma di sicuro la Fiorentina chiederebbe decisamente di più dei 19 milioni di euro complessivi (2,5 per il prestito oneroso, 13,5 per il riscatto e circa 3 di bonus) che spese per prelevarlo dalla Juventus, la quale mantiene ancora una percentuale sulla futura rivendita. 

Il contratto è in scadenza nel 2028, ma Allegri (e il Milan) proveranno a far cambiare maglia a Fagioli molto prima, già da questa estate.

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