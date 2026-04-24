manovre rossonere

Mercato, Palestra e Goretska nel radar delle grandi

Orazio Accomando svela le ultime novità sulle trattative che riguardano Marco Palestra e Leon Goretzka

24 Apr 2026 - 15:43
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Orazio Accomando aggiorna sulle situazioni di Palestra e Goretzka. Si parte dall'esterno azzurro, oggi al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta: "La Dea sa che potrebbe scatenarsi un'asta, piace a Inter, Juve, Milan e Roma e se dovesse arrivare un'offerta da 40-45 milioni di euro sarà difficile trattenerlo. Attenzione anche alla Premier League visto che l'entourage, lo stesso di Calafiori, ha contatti importanti con club inglesi, per esempio il Totrenham aveva chiesto informazioni ma dipenderà dalla eventuale salvezza".

Situazione Goretzka: "La Juventus ci ha provato ma il Milan è nettamente avanti sul centrocampista che si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco: offerta un triennale da 5 milioni più bonus. I rossoneri hanno avviato i contatti sin da marzo, e vogliono chiudere per avere una grande mediana composta da lui, Rabiot e Modric".

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