Mercato, Palestra e Goretska nel radar delle grandi

Orazio Accomando aggiorna sulle situazioni di Palestra e Goretzka. Si parte dall'esterno azzurro, oggi al Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta: "La Dea sa che potrebbe scatenarsi un'asta, piace a Inter, Juve, Milan e Roma e se dovesse arrivare un'offerta da 40-45 milioni di euro sarà difficile trattenerlo. Attenzione anche alla Premier League visto che l'entourage, lo stesso di Calafiori, ha contatti importanti con club inglesi, per esempio il Totrenham aveva chiesto informazioni ma dipenderà dalla eventuale salvezza".