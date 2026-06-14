Juve, una speranza dalla Turchia per cedere Zhegrova: sondaggio del Trabzonspor

14 Giu 2026 - 10:28
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Openda e Zhegrova © X

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La Juventus ha detto addio a Damien Comolli e presto potrebbe salutare anche il giocatore che forse più di altri è stato il simbolo del fallimento dell'ex ad bianconero: Edon Zhegrova. Secondo quanto riporta TMW infatti, il calciatore kosovaro arrivato un anno fa dal Lille sarebbe finito nel mirino del Trabzonspor, che avrebbe anche già mosso i primi passi con dei sondaggi esplorativi propedeutici ad intavolare una vera e propria trattativa. 

Juve, sei anni di caos: più dirigenti che trofei, quanto sono costati

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