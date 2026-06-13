manovre giallorosse

Mercato Roma, non solo Greenwood: i giallorossi puntano Christian Pulisic

La Roma guarda in casa Milan: Pulisic è l'alternativa a Greenwood per la fascia. Il punto sulla trattativa e i costi

13 Giu 2026 - 07:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo-ds D'Amico si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Gian Piero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood ma l'alternativa porta proprio in casa rossonera e a Christian Pulisic.

Perché Pulisic può andare alla Roma?

 L'americano, subito positivo nell'esordio degli Usa ai Mondiali 2026 nonostante un problema fisico lo abbia fermato all'intervallo, è in scadenza 2027 (con opzione di rinnovo fino al 2028 in favore dei rossoneri) ma non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo fino al 2030 che il Milan gli ha prospettato e la mancanza dell'organigramma dirigenziale non aiuta di certo la situazione a sbloccarsi.

Quanto costa Pulisic?

 Due settimane fa, scrive Alfredo Pedullà, la Roma ha avuto un contatto positivo con l'agente di Pulisic, gradito anche a Gasperini. Viene valutato 45 milioni dal Milan. Capitan America rientra dunque a pieno titolo tra gli obiettivi giallorossi del mercato estivo, nonostante Greenwood resti ancora in vantaggio per il rinforzo sull'esterno destro.

Dai tre olandesi a Sheva e Kakà: i grandi acquisti di Berlusconi

1 di 22
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax

© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax

© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax

mercato roma
pulisic
milan

Ultimi video

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:22
Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

Radice: "Mercato Inter, non solo Palestra, c'è un altro nome"

02:49
Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

Raimondi: "Caos Juve, è rottura con Comolli"

01:31
Cambiaso vuole conferme

Cambiaso vuole conferme

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

I più visti di Milan

Il Milan ha scelto Glasner: accordo per un biennale da 5 milioni

Conceiçao al vetriolo: "Milan, ora le cose vanno peggio. Allegri ha fatto meno punti di me, io ho vinto la Supercoppa"

Milan, è corsa a tre per la panchina: Glasner in pole, in corsa anche Amorim e Jaissle

Rangnick è stufo di aspettare il Milan: rifiutata l'offerta dei rossoneri

"Ottimista che Rangnick resti qui": il presidente della federcalcio austriaca gela il Milan

Milan-Modric, non è ancora finita: Luka deciderà dopo aver parlato con il nuovo allenatore

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:14
Roma, accordo per Baldanzi ancora al Genoa
22:10
Lazio, confermato il mercato a saldo zero:  club obbligato a vendere per comprare
19:22
Lecce, fiducia a Trinchera come direttore sportivo
16:47
Il Bayern vuole Brown: l'Eintracht fa una valutazione "alla Palestra"
16:40
Brighton, assalto a Vuskovic: offerta da 30 milioni per il gioiello croato