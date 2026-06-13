Mercato Roma, non solo Greenwood: i giallorossi puntano Christian Pulisic

L'americano, subito positivo nell'esordio degli Usa ai Mondiali 2026 nonostante un problema fisico lo abbia fermato all'intervallo, è in scadenza 2027 (con opzione di rinnovo fino al 2028 in favore dei rossoneri) ma non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo fino al 2030 che il Milan gli ha prospettato e la mancanza dell'organigramma dirigenziale non aiuta di certo la situazione a sbloccarsi.