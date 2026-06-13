Mercato Roma, non solo Greenwood: i giallorossi puntano Christian Pulisic

Dai tre olandesi a Sheva e Kakà: i grandi acquisti di Berlusconi
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax
La situazione tecnica in casa Milan tarda a delinearsi e la Roma prova ad approfittarne. Se da un lato i giallorossi devono risolvere la grana delle plusvalenze entro il 30 giugno, dall'altro il neo-ds D'Amico si è messo subito al lavoro per accontentare le richieste di mercato di Gian Piero Gasperini. Il primo obiettivo è un esterno offensivo individuato in Mason Greenwood ma l'alternativa porta proprio in casa rossonera e a Christian Pulisic.
L'americano, subito positivo nell'esordio degli Usa ai Mondiali 2026 nonostante un problema fisico lo abbia fermato all'intervallo, è in scadenza 2027 (con opzione di rinnovo fino al 2028 in favore dei rossoneri) ma non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo fino al 2030 che il Milan gli ha prospettato e la mancanza dell'organigramma dirigenziale non aiuta di certo la situazione a sbloccarsi.
Due settimane fa, scrive Alfredo Pedullà, la Roma ha avuto un contatto positivo con l'agente di Pulisic, gradito anche a Gasperini. Viene valutato 45 milioni dal Milan. Capitan America rientra dunque a pieno titolo tra gli obiettivi giallorossi del mercato estivo, nonostante Greenwood resti ancora in vantaggio per il rinforzo sull'esterno destro.
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax
© Getty Images | Marco Van Basten, nel 1987 dall'Ajax