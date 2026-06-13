Ds Milan, dopo il no di Rangnick è corsa a due Krosche-Ozek

L'attuale commissario tecnico dell'Austria sembrava infatti a un passo dal ruolo di ds rossonero, ma dopo il suo rifiuto le piste al momento più calde sono due e hanno entrambe origine tedesche: in cima alla lista, secondo quanto riportano gli esperti di mercato, ci sarebbe Markus Krosche, 45enne attuale ds dell'Eintracht Francoforte che vanta un curriculum di altissimo livello in Germania. Dopo aver ereditato il Lipsia proprio da Rangnick è arrivato in semifinale di Champions nel 2021 e con l'Eintracht ha vinto l'Europa League nel 2022 e centrato il terzo posto in Bundesliga nel 2025. Il suo è l'identikit perfetto per il Milan di Cardinale: un modello basato su scouting, sostenibilità finanziaria e valorizzazione di giovani talenti poi rivenduti a peso d'oro (come Kolo Muani, Lindstrøm e Marmoush).