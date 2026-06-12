Milan, Rangnick sceglie l'Austria: no definitivo ai rossoneri

Rangnick era la figura che avrebbe dovuto prendere il totale controllo sull'area sportiva del Diavolo. Il Ct dell'Austria per sposare il progetto rossonero aveva chiesto una totale autonomia decisionale: dalla scelta dell'allenatore e dei calciatori fino a quella dei collaboratori, degli scout e dei responsabili delle giovanili. Un controllo totale su tutte le componenti rossonere. Richieste che hanno fatto sorgere dubbi in Cardinale e Ibrahimovic tali da tenere in stand-by la pista che portava al tedesco. Per questo motivo i tempi della trattativa si sono dilatati e Rangnick, dopo settimane di tira e molla, si è stufato di attendere. L'Austria gli dà carta bianca e lo ha fatto sentire molto più desiderato: per questo, a meno di sorprese clamorose, Rangnick continuerà a essere il ct austriaco anche dopo il Mondiale.

Il Milan puntava molto sul tedesco come profilo da cui ripartire ma dopo il no definitivo la scelta dovrà ricadere su un altro profilo. Magari quel Ramon Planes che da poco si è liberato dall'Al Ittihad ed era stato per alcuni giorni in corsa con Rangnick per diventare il nuovo dt rossonero.