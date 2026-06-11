MANOVRE ROSSONERE

Milan-Modric, non è ancora finita: Luka deciderà dopo aver parlato con il nuovo allenatore

Il croato attendere di conoscere chi sarà il successore di Allegri, i tifosi sperano ancora

11 Giu 2026 - 09:44
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Tra il Milan e Luka Modric non è ancora finita. Nonostante il finale di stagione amaro e il caos dirigenziale, il croato non avrebbe ancora dato per conclusa la sua avventura in rossonero, tenendo in vita la possibilità di attivare la clausola unilaterale di estensione del suo contratto per un'altra stagione. In caso contrario, lo aspetterebbe un posto da dirigente al Real Madrid. Molto dipenderà anche da come andrà il Mondiale, se gli restituirà le sensazioni giuste per spostare avanti di altri 12 mesi le lancette dell'orologio da giocatore.

Secondo Tuttosport, poi, Modridc vorrebbe sapere chi sarà il prossimo allenatore del Milan e parlarci per capire le sue intenzioni e le sue idee di gioco, probabilmente molto diverse da quelle di Allegri. Solo allora prenderà la sua decisione definitiva.

Insomma, adesso il centrocampista croato aspetta di parlare con Oliver Glasner, grande favorito per la pancina del Diavolo, indipendentemente dall'arrivo di Ralf Rangnick, prima di esprimersi ufficialmente. I tifosi rossoneri incrociano le dita.

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