Milan-Modric, non è ancora finita: Luka deciderà dopo aver parlato con il nuovo allenatore

Tra il Milan e Luka Modric non è ancora finita. Nonostante il finale di stagione amaro e il caos dirigenziale, il croato non avrebbe ancora dato per conclusa la sua avventura in rossonero, tenendo in vita la possibilità di attivare la clausola unilaterale di estensione del suo contratto per un'altra stagione. In caso contrario, lo aspetterebbe un posto da dirigente al Real Madrid. Molto dipenderà anche da come andrà il Mondiale, se gli restituirà le sensazioni giuste per spostare avanti di altri 12 mesi le lancette dell'orologio da giocatore.