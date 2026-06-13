Ufficiale, Mancini lascia l'Al-Sadd: Nazionale sempre più vicina

13 Giu 2026 - 21:37
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Roberto Mancini © italyphotopress

Roberto Mancini © italyphotopress

Ora è ufficiale: Roberto Mancini non è più l'allenatore dell'Al-Sadd. L'annuncio è arrivato poco fa tramite un video postato dallo stesso tecnico in cui ringrazia i tifosi della squadra quatariota per il supporto ricevuto: "Ci avete aiutato a recuperare tante posizioni fino a vincere il campionato. Grazie al club e ai suoi direttori per aver aiutato me e il mio staff a integrarci. Grazie ai miei giocatori fantastici, sia in campo che fuori, e per aver sempre dato tutto per la squadra". In attesa delle elezioni federali del prossimo 22 giugno, Mancini resta il principale candidato per la panchina della Nazionale e l'addio all'Al-Sadd rappresenta sicuramente un indizio da tenere in considerazione, visto che aveva un contratto in scadenza nel 2027. 

Inoltre, sui social non è passato inosservato l'errore dell'Al-Sadd: il "Thank you Mincini" dell'account ufficiale del club ha già scatenato molta ironia tra i tifosi. 

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