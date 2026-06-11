Milan, il casting per la panchina si allarga: contatti anche con Amorim

Il Milan continua la ricerca del prossimo allenatore. I rossoneri stanno continuando i colloqui con vari profili. Quello in pole position è sicuramente Oliver Glasner. L'austriaco ha incassato l'approvazione del duo Cardinale Ibrahimovic e guida la corsa alla panchina del Diavolo, tanto che sarebbero già state poste le basi per un biennale, bonus compresi, da 5 milioni a stagione. La scelta però è di quelle che non si possono sbagliare: i rossoneri cercano la guida giusta a cui mettere in mano la ripartenza, per questo, nonostante la convergenza e il principio di accordo con l'ex Crystal Palace, resiste anche la candidatura di altri tecnici. La novità è che il casting si è allargato a Ruben Amorim. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto esplorativo tra la dirigenza del Milan e il tecnico portoghese: una videocall per conoscersi e capire l'eventuale apertura del tecnico 41enne alla soluzione milanese.