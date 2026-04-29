Milan, Leao "porta" Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri

Per parafrasare una vecchia canzone, si potrebbe intonare un "Furlani, cambiami il look". E in effetti di questo si tratta, perché se c'è una certezza in casa Milan è che la prossima estate sarà quella della rivoluzione. Una rivoluzione che coinvolgerà l'intero reparto offensivo di Allegri, non a caso bocciato in blocco in fondo a una stagione in cui gli attaccanti del Diavolo hanno deluso non poco. Cominciamo da chi resta: al momento, nonostante la frenata alla voce rinnovo, l'unico che potrebbe vestire ancora il rossonero nella prossima stagione dovrebbe essere Christian Pulisic. L'americano, dopo un avvio di campionato entusiasmante, è andato via via spegnendosi, ma resta comunque una carta che Massimiliano Allegri è convinto di potersi giocare. Gli altri? Tutti sul mercato, da Rafa Leao a Fullkrug (che non verrà riscattato) fino a Nkunku e Gimenez. Come in quel vecchio film, ne resterà soltanto uno.



Per quattro che usciranno è evidente che qualcosa dovrà entrare. I nomi più in voga in questi giorni sono due e sono entrambi di buonissimo livello. Il primo è quello di Sorloth di cui si è già detto. L'attaccante norvegese, centravanti classico, è chiuso all'Atletico Madrid da Lookman e Alvarez e vorrebbe cambiare aria. I Colchoneros non si opporranno alla sua cessione, il giocatore ha già detto di sì ai rossoneri e non resterebbe quindi che trovare la quadra sul prezzo, con il Diavolo pronto a mettere sul piatto una ventina di milioni. Forse solo una base di partenza per una trattativa che dovrebbe, nei piani del Milan, rimanere comunque al di sotto di quota 30.