MANOVRE ROSSONERE

Milan, Leao "porta" Zirkzee: che coppia con Sorloth per Allegri

Il Manchester United vuole il portoghese e prova a inserire l'ex Bologna nella trattativa

29 Apr 2026 - 08:49
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Per parafrasare una vecchia canzone, si potrebbe intonare un "Furlani, cambiami il look". E in effetti di questo si tratta, perché se c'è una certezza in casa Milan è che la prossima estate sarà quella della rivoluzione. Una rivoluzione che coinvolgerà l'intero reparto offensivo di Allegri, non a caso bocciato in blocco in fondo a una stagione in cui gli attaccanti del Diavolo hanno deluso non poco. Cominciamo da chi resta: al momento, nonostante la frenata alla voce rinnovo, l'unico che potrebbe vestire ancora il rossonero nella prossima stagione dovrebbe essere Christian Pulisic. L'americano, dopo un avvio di campionato entusiasmante, è andato via via spegnendosi, ma resta comunque una carta che Massimiliano Allegri è convinto di potersi giocare. Gli altri? Tutti sul mercato, da Rafa Leao a Fullkrug (che non verrà riscattato) fino a Nkunku e Gimenez. Come in quel vecchio film, ne resterà soltanto uno.

Per quattro che usciranno è evidente che qualcosa dovrà entrare. I nomi più in voga in questi giorni sono due e sono entrambi di buonissimo livello. Il primo è quello di Sorloth di cui si è già detto. L'attaccante norvegese, centravanti classico, è chiuso all'Atletico Madrid da Lookman e Alvarez e vorrebbe cambiare aria. I Colchoneros non si opporranno alla sua cessione, il giocatore ha già detto di sì ai rossoneri e non resterebbe quindi che trovare la quadra sul prezzo, con il Diavolo pronto a mettere sul piatto una ventina di milioni. Forse solo una base di partenza per una trattativa che dovrebbe, nei piani del Milan, rimanere comunque al di sotto di quota 30. 

L'altro nome è quello di Joshua Zirkzee e si inserisce all'interno di un piano più ampio che coinvolge anche Rafa Leao. Il portoghese piace al Manchester United e farebbe volentieri un'esperienza in Premier. Il Milan, però, pretende per la sua cessione 50 milioni cash, non un euro in meno. Lo United ci ha pensato su e ha rilanciato inserendo, appunto, tra le possibili contropartite proprio l'ex Bologna. Logico, che in un momento in cui c'è da rifare tutto l'attacco, la pulce sia saltata all'orecchio dei rossoneri facendo alzare le antenne agli uomini mercato. Zirkzee resta un profilo apprezzato per il nostro campionato, dov'era reduce a Bologna da un'annata super, e per caratteristiche potrebbe anche giocare assieme a una punta come Sorloth. Si farà? Oggi è impossibile dirlo, ma certamente la suggestione è affascinante. 

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