Milan, a Parma tra presente e futuro: Maignan sfida il suo erede tra i pali Suzuki

A meno di sorprese di cui per ora non c'è alcuna traccia all'orizzonte, le strade del Milan e di Maignan sono destinate a separarsi. Come riportato da 'La Repubblica', i discorsi per il rinnovo sono fermi da aprile, con la società che ha preso tempo e ha messo in stand by l’iniziale proposta, accordo fino al 2028 con adeguamento (da 2,8 a 5,5 milioni), incerta per la forma fisica non sempre perfetta e pure per alcune prestazioni del francese. Un’incertezza che ha dato fastidio a Maignan e ha irrigidito i rapporti: il Milan non ha chiuso la porta definitivamente, ma è il calciatore a considerare ormai agli sgoccioli la sua esperienza in Italia.