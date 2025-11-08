Logo SportMediaset

PORTE GIREVOLI

Milan, a Parma tra presente e futuro: Maignan sfida il suo erede tra i pali Suzuki

Il francese, in scadenza, difficilmente rinnoverà e il collega giapponese è in pole per sostituirlo

di Redazione
08 Nov 2025 - 11:31
© Getty Images

© Getty Images

Mike Maignan è tornato decisivo ma il suo futuro al Milan appare ormai segnato: con il contratto in scadenza nel 2026 e ogni discussione per il rinnovo in stand by, l'addio in estate rimane l'ipotesi più probabile. Stasera il Diavolo a Parma andrà alla caccia dei tre punti e osserverà da vicino quello che potrebbe essere l'erede del portiere francese: Zion Suzuki è il primo nome della lista, per età (soli 23 anni) e potenziale rientra pienamente nei parametri della società, ma ha solo un neo, costa molto (circa 30 milioni di euro).

Premio guanto d'oro tra Maignan e Svilar, Leao in versione "vieni a prendermi"

Nella conferenza di vigilia della sfida del Tardini, Massimiliano Allegri ha confermato la distanza che c'è tra le parti: "Dico sempre che la maglia del Milan bisogna tenersela. Perché poi quando andiamo via dal Milan non è che ci torniamo. Maignan è un grandissimo portiere, la società sta programmando il futuro del Milan e ci sono Tare e Furlani che penseranno al meglio per il Milan". Il tecnico livornese in estate ha bloccato il passaggio di Maignan al Chelsea, ma tra qualche mese dovrà rassegnarsi anche lui a perdere a zero il proprio portiere.

MIKE MAIGNAN, 30; MILAN; VdM: 25 MLN

Milan, Maignan torna super e si possono riaprire spiragli per il rinnovo

A meno di sorprese di cui per ora non c'è alcuna traccia all'orizzonte, le strade del Milan e di Maignan sono destinate a separarsi. Come riportato da 'La Repubblica', i discorsi per il rinnovo sono fermi da aprile, con la società che ha preso tempo e ha messo in stand by l’iniziale proposta, accordo fino al 2028 con adeguamento (da 2,8 a 5,5 milioni), incerta per la forma fisica non sempre perfetta e pure per alcune prestazioni del francese. Un’incertezza che ha dato fastidio a Maignan e ha irrigidito i rapporti: il Milan non ha chiuso la porta definitivamente, ma è il calciatore a considerare ormai agli sgoccioli la sua esperienza in Italia.

maignan
suzuki
mercato milan

Il Milan punta Pellegrino del Parma, ma non solo: tutti i nomi per l’attacco di gennaio

