Milan-Origi, ora è davvero finita: firmata la risoluzione del contratto

Adesso è davvero finita tra il Milan e Divock Origi. Sì, proprio l'attaccante belga ex Liverpool che in rossonero non vede il campo da maggio 2023 ma che per tutto questo tempo è rimasto a libro paga del club di via Aldo Rossi. Arrivato a parametro zero dalla Premier League nella stagione successiva a quella dello scudetto di Pioli, Origi ha collezionato tante panchine e solamente due gol - contro Monza e Sassuolo a San Siro - senza più farsi vedere di rientro dal prestito al Nottingham Forest nella stagione successiva, nonostante un contratto da 4 milioni di euro netti ad annata in scadenza nel giugno 2026.