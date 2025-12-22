Milan-Origi, ora è davvero finita: firmata la risoluzione del contratto

L'attaccante belga ha realizzato due gol in rossonero, ma non si vede in campo da maggio 2023di Max Cristina
Adesso è davvero finita tra il Milan e Divock Origi. Sì, proprio l'attaccante belga ex Liverpool che in rossonero non vede il campo da maggio 2023 ma che per tutto questo tempo è rimasto a libro paga del club di via Aldo Rossi. Arrivato a parametro zero dalla Premier League nella stagione successiva a quella dello scudetto di Pioli, Origi ha collezionato tante panchine e solamente due gol - contro Monza e Sassuolo a San Siro - senza più farsi vedere di rientro dal prestito al Nottingham Forest nella stagione successiva, nonostante un contratto da 4 milioni di euro netti ad annata in scadenza nel giugno 2026.
Ora la novità a pochi giorni dalla possibilità di trovare l'ingaggio in qualsiasi altra squadra: la firma della risoluzione dell'accordo che, di fatto, è costato 300mila euro al mese da luglio 2022. Il capitolo ora si chiude, ma resta una macchia importante nella gestione societaria delle ultime stagioni con il giocatore che ha sempre rifiutato di essere aggregato a Milan Futuro, girando al largo di Milanello ma restando - anche per ragioni fiscali - ad allenarsi da solo in Italia con un preparatore atletico personale.