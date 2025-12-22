Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LA SEPARAZIONE

Milan-Origi, ora è davvero finita: firmata la risoluzione del contratto

L'attaccante belga ha realizzato due gol in rossonero, ma non si vede in campo da maggio 2023

di Max Cristina
22 Dic 2025 - 23:29

Adesso è davvero finita tra il Milan e Divock Origi. Sì, proprio l'attaccante belga ex Liverpool che in rossonero non vede il campo da maggio 2023 ma che per tutto questo tempo è rimasto a libro paga del club di via Aldo Rossi. Arrivato a parametro zero dalla Premier League nella stagione successiva a quella dello scudetto di Pioli, Origi ha collezionato tante panchine e solamente due gol - contro Monza e Sassuolo a San Siro - senza più farsi vedere di rientro dal prestito al Nottingham Forest nella stagione successiva, nonostante un contratto da 4 milioni di euro netti ad annata in scadenza nel giugno 2026.

Ora la novità a pochi giorni dalla possibilità di trovare l'ingaggio in qualsiasi altra squadra: la firma della risoluzione dell'accordo che, di fatto, è costato 300mila euro al mese da luglio 2022. Il capitolo ora si chiude, ma resta una macchia importante nella gestione societaria delle ultime stagioni con il giocatore che ha sempre rifiutato di essere aggregato a Milan Futuro, girando al largo di Milanello ma restando - anche per ragioni fiscali - ad allenarsi da solo in Italia con un preparatore atletico personale.

divock origi
milan

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Milan

CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

Milan, Füllkrug potrà esserci già contro il Cagliari: c'è la deroga ad hoc della FIGC

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan, mercato rimandato a gennaio: Allegri vuole un difensore (non Thiago) e davanti Fullkrug non basta

Milan, in arrivo anche Andrej Kostic: trattativa in chiusura per l'attaccante classe 2007

Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez

Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:22
Bayern Monaco, definito l'acquisto del 2008 Olaya
22:40
Grave infortunio per Isak: il Liverpool valuta di tornare sul mercato
21:18
Lazio, si pensa al ritorno di Keita
20:36
Premier League, tre club su Semenyo del Bournemouth
19:45
Napoli, ds Manna: "Lucca sul mercato? Dipende da lui, deve alzare i giri"