Il Novara esonera Zanchetta: Zaffaroni e Dossena tra i possibili sostituti
23 Dic 2025 - 22:20
Dopo l'addio a Zanchetta a Novara si lavora per il prossimo allenatore. Tra i papabili ci sono Zaffaroni e Dossena ma c'è anche l'ipotesi Aimo Diana, esonerato dall'Union Brescia lo scorso 8 dicembre. E c'è sempre sotto contratto Giacomo Gattuso.
