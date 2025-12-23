Fiorentina, Richardson spiazza: "Vorrei andare via a gennaio, il Nizza..."

Amir Richardson scuote l'ambiente Fiorentina con dichiarazioni a sorpresa ai francesi de L'Equipe. Nel corso di un'intervista, infatti, il marocchino ha annunciato l'intenzione di lasciare Firenze nel mercato invernale: "A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico, ho fatto bene negli ultimi mesi. Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me; la società non voleva lasciarmi andare, se non forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferirei andarmene quest'inverno. Futuro? Il Nizza è la mia squadra del cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".