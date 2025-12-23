Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Il Milan mette Nkunku sul mercato. Intanto Fullkrug fa le visite mediche

Iter medico e burocratico per il tedesco prima della firma sul contratto. Il francese può partire in caso di offerta importante

di Alessandro Franchetti
23 Dic 2025 - 09:00

Si viene e si va, perché, nonostante l'infortunio non banale di Santi Gimenez, là davanti non c'è più troppo spazio. L'approdo di Fullkrug a Milano, accompagnato dal solito iter di visite mediche e firma sul contratto, potrebbe aprire alla possibilità di una cessione nel reparto avanzato del Milan. Il giocatore che i rossoneri pensavano di lasciar partire era proprio il messicano che, però, non può essere per ovvi motivi appetibile in questo momento. Chi può fare spazio a Fullkrug in rosa? La risposta è Christopher Nkunku, acquisto dell'ultima ora nella scorsa estate e delusione principale di questa prima parte di stagione rossonera. 

Il problema è che il francese è costato parecchio (37 milioni più 5 di bonus) ed è legato al Milan da un lungo contratto fino al 30 giugno 2030. Insomma, venderlo non è e non sarà facile, anche se qualche porta, all'estero, potrebbe pure aprirsi. Il punto è a chi e come, e non è un punto banale. Certamente però, che sia a gennaio o la prossima estate, il problema è solo rinviato. Il giocatore, nonostante qualche carezzina verbale da parte di Allegri, non piace al tecnico toscano e, soprattutto, ha caratteristiche troppo simili a Leao e Pulisic, due intoccabili. Allegri ha provato a schierarlo centravanti senza grandi risultati (zero gol) e ora che un centravanti vero ce l'ha, difficilmente gli troverà spazio. A gennaio si proverà quindi a farlo partire, magari con un prestito condizionato, nella speranza di non ritrovarsi, tra qualche tempo, con un altro caso-Origi in casa. 

milan
fullkrug
nkunku

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Milan

Milan, in arrivo anche Andrej Kostic: trattativa in chiusura per l'attaccante classe 2007

Milan, Füllkrug potrà esserci già contro il Cagliari: c'è la deroga ad hoc della FIGC

Milan-Fullkrug, ci siamo: accordo col West Ham, martedì le visite

CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan, mercato rimandato a gennaio: Allegri vuole un difensore (non Thiago) e davanti Fullkrug non basta

Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:50
Milan, ecco l'erede di Maignan: Hugo Souza in pole
23:22
Bayern Monaco, definito l'acquisto del 2008 Olaya
22:40
Grave infortunio per Isak: il Liverpool valuta di tornare sul mercato
21:18
Lazio, si pensa al ritorno di Keita
20:36
Premier League, tre club su Semenyo del Bournemouth