Il Milan mette Nkunku sul mercato. Intanto Fullkrug fa le visite mediche

Si viene e si va, perché, nonostante l'infortunio non banale di Santi Gimenez, là davanti non c'è più troppo spazio. L'approdo di Fullkrug a Milano, accompagnato dal solito iter di visite mediche e firma sul contratto, potrebbe aprire alla possibilità di una cessione nel reparto avanzato del Milan. Il giocatore che i rossoneri pensavano di lasciar partire era proprio il messicano che, però, non può essere per ovvi motivi appetibile in questo momento. Chi può fare spazio a Fullkrug in rosa? La risposta è Christopher Nkunku, acquisto dell'ultima ora nella scorsa estate e delusione principale di questa prima parte di stagione rossonera.



Il problema è che il francese è costato parecchio (37 milioni più 5 di bonus) ed è legato al Milan da un lungo contratto fino al 30 giugno 2030. Insomma, venderlo non è e non sarà facile, anche se qualche porta, all'estero, potrebbe pure aprirsi. Il punto è a chi e come, e non è un punto banale. Certamente però, che sia a gennaio o la prossima estate, il problema è solo rinviato. Il giocatore, nonostante qualche carezzina verbale da parte di Allegri, non piace al tecnico toscano e, soprattutto, ha caratteristiche troppo simili a Leao e Pulisic, due intoccabili. Allegri ha provato a schierarlo centravanti senza grandi risultati (zero gol) e ora che un centravanti vero ce l'ha, difficilmente gli troverà spazio. A gennaio si proverà quindi a farlo partire, magari con un prestito condizionato, nella speranza di non ritrovarsi, tra qualche tempo, con un altro caso-Origi in casa.