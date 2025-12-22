Milan, in arrivo anche Andrej Kostic: trattativa in chiusura per l'attaccante classe 2007

Accordo a un passo con il Partizan per il gioiello montenegrino: verrà aggregato a Milan Futurodi Redazione
Un colpo per il presente e uno per il futuro: il mercato del Milan si infiamma sotto Natale. Dopo aver chiuso l'arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, i rossoneri sono sempre più vicini a chiudere un altro acquisto: si tratta di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan. In questo caso, contrariamente al bomber tedesco, manca ancora qualcosina alla fumata bianca: i due club devono limare i dettagli di una trattativa che, a meno di sorprese clamorose, andrà in porto per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.
Nei progetti dei vertici rossoneri, Kostic dovrebbe arrivare già a gennaio a Milano per accelerare l'adattamento al nostro Paese e al calcio italiano: non un dettaglio di poco conto per un ragazzo che ha già fatto intravedere grandi colpi (8 gol alla prima stagione da titolare nel campionato serbo) ma che ha pur sempre 18 anni. L'attaccante montenegrino, che in Serbia paragonano a Dusan Vlahovic (con cui condivide anche l'agente), in questi primi mesi milanesi sarà aggregato a Milan Futuro. Poi a giugno probabilmente verrà valutato in ritiro per capire quale possa essere il percorso di crescita migliore: magari un prestito in qualche squadra di bassa Serie A o di B per trovare minuti oppure inserirlo subito nel parco attaccanti della prima squadra. Kostic in questa stagione si è messo in mostra anche con l'Under del Montenegro. In particolare nel match giocato a La Spezia contro l'Italia in cui è andato anche a segno.
Un altro colpo in prospettiva dunque per i rossoneri che si confermano più che mai attenti sul mercato dei giovani talenti: soltanto qualche settimana fa era stato chiuso l'acquisto del promettente terzino colombiano Juan Arizala.