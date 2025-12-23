Logo SportMediaset

Mercato

Il Como libera Verdi: tutto pronto per la nuova avventura col Südtirol

23 Dic 2025 - 20:15

Il mercato non ha ancora aperto i battenti ma il Südtirol può già abbracciare il primo colpo: Simone Verdi in giornata si è allenato agli ordini di mister Fabrizio Castori. Nonostante l'ex, tra le altre di Bologna e Napoli, non sia ancora ufficialmente un giocatore dei tirolesi, Verdi si è potuto allenare con i suoi nuovi compagni grazie al nullaosta concesso dal Como, società che detiene il cartellino del classe '92.  Di seguito il comunicato del Südtirol:

"L’FC Südtirol comunica che, in data odierna, il calciatore Simone Verdi ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, in virtù del nulla osta concesso dalla società Como 1907 - titolare dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore -, in attesa dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. L’FC Südtirol ringrazia la società Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata".

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:30
Bournemouth, anche il Chelsea su Semenyo
20:15
Il Como libera Verdi: tutto pronto per la nuova avventura col Südtirol
19:12
Serie C, il difensore Bassoli nuovo arrivo in casa Az Picerno
18:46
Napoli, Marianucci in uscita: lo vuole il Toro
17:37
Lazio, il Flamengo insiste per Castellanos