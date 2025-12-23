Il Como libera Verdi: tutto pronto per la nuova avventura col Südtirol

Il mercato non ha ancora aperto i battenti ma il Südtirol può già abbracciare il primo colpo: Simone Verdi in giornata si è allenato agli ordini di mister Fabrizio Castori. Nonostante l'ex, tra le altre di Bologna e Napoli, non sia ancora ufficialmente un giocatore dei tirolesi, Verdi si è potuto allenare con i suoi nuovi compagni grazie al nullaosta concesso dal Como, società che detiene il cartellino del classe '92. Di seguito il comunicato del Südtirol: