Il Como libera Verdi: tutto pronto per la nuova avventura col Südtirol

Il mercato non ha ancora aperto i battenti ma il Südtirol può già abbracciare il primo colpo: Simone Verdi in giornata si è allenato agli ordini di mister Fabrizio Castori. Nonostante l'ex, tra le altre di Bologna e Napoli, non sia ancora ufficialmente un giocatore dei tirolesi, Verdi si è potuto allenare con i suoi nuovi compagni grazie al nullaosta concesso dal Como, società che detiene il cartellino del classe '92. Di seguito il comunicato del Südtirol:
"L’FC Südtirol comunica che, in data odierna, il calciatore Simone Verdi ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, in virtù del nulla osta concesso dalla società Como 1907 - titolare dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore -, in attesa dell’apertura della sessione invernale di calciomercato. L’FC Südtirol ringrazia la società Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata".