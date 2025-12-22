Logo SportMediaset

VIA LIBERA

Milan, Füllkrug potrà esserci già contro il Cagliari: c'è la deroga FIGC

Per garantire equità tra tutte le squadre di A la Federazione ha tagliato i tempi burocratici per il tesseramento del calciatore: Allegri potrà contare da subito sul nuovo bomber

di Redazione
22 Dic 2025 - 13:55

I tempi della burocrazia sembravano averlo tagliato fuori per la prima gara dell'anno, invece il 2 gennaio per Cagliari-Milan Max Allegri potrà contare anche su Niclas Füllkrug. Manca ormai solo l'ufficialità prima che l'attaccante tedesco diventi un nuovo calciatore rossonero: sia l'accordo con il West Ham che quello con l'entourage del bomber è stato raggiunto da giorni, ora servirà attendere l'apertura ufficiale del mercato, in programma il 2 di gennaio, per lo scambio di documenti tra i due club e per depositare il contratto del nuovo centravanti. 

Burocrazia che sembrava aver tagliato fuori Füllkrug dalla sfida in programma proprio per il giorno dell'apertura del mercato, Cagliari-Milan, rimandando il potenziale esordio del tedesco alla sfida a San Siro contro il Genoa dell'8 gennaio. Oggi però si registra una svolta inaspettata su questo tema. La Figc ha accolto la richiesta della Lega Serie A di poter accorciare i tempi tecnici per il tesseramento di un nuovo giocatore: basterà dunque che il contratto di Füllkrug venga depositato entro le 16 del 2 gennaio perché l'ex Borussia Dortmund possa essere della partita.

Una deroga ad hoc che la Federazione ha accolto per "assicurare una piena e identica tutela" a tutte le società di Serie A. Milan e Cagliari infatti, aprendo la 18esima giornata con l'anticipo del venerdì, sarebbero state penalizzate rispetto alle altre squadre di A che avrebbero avuto il tempo di tesserare nuovi calciatori in tempo per la stessa giornata.

Per questo è arrivata la "deroga Füllkrug", una manna per Massimiliano Allegri che nel match contro i sardi avrebbe dovuto affrontare per l'ennesima volta una situazione d'emergenza in attacco: Gimenez starà fuori ancora a lungo dopo l'intervento alla caviglia e Leao sta recuperando dal problema accusato contro il Torino. Füllkrug garantirà al tecnico livornese una soluzione diversa per il reparto offensivo già dalla sfida contro il Cagliari. 

fullkrug
milan
milan mercato
deroga
figc
lega a

