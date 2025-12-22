Milan, Füllkrug potrà esserci già contro il Cagliari: c'è la deroga FIGC

Per garantire equità tra tutte le squadre di A la Federazione ha tagliato i tempi burocratici per il tesseramento del calciatore: Allegri potrà contare da subito sul nuovo bomberdi Redazione
I tempi della burocrazia sembravano averlo tagliato fuori per la prima gara dell'anno, invece il 2 gennaio per Cagliari-Milan Max Allegri potrà contare anche su Niclas Füllkrug. Manca ormai solo l'ufficialità prima che l'attaccante tedesco diventi un nuovo calciatore rossonero: sia l'accordo con il West Ham che quello con l'entourage del bomber è stato raggiunto da giorni, ora servirà attendere l'apertura ufficiale del mercato, in programma il 2 di gennaio, per lo scambio di documenti tra i due club e per depositare il contratto del nuovo centravanti.
Burocrazia che sembrava aver tagliato fuori Füllkrug dalla sfida in programma proprio per il giorno dell'apertura del mercato, Cagliari-Milan, rimandando il potenziale esordio del tedesco alla sfida a San Siro contro il Genoa dell'8 gennaio. Oggi però si registra una svolta inaspettata su questo tema. La Figc ha accolto la richiesta della Lega Serie A di poter accorciare i tempi tecnici per il tesseramento di un nuovo giocatore: basterà dunque che il contratto di Füllkrug venga depositato entro le 16 del 2 gennaio perché l'ex Borussia Dortmund possa essere della partita.
Una deroga ad hoc che la Federazione ha accolto per "assicurare una piena e identica tutela" a tutte le società di Serie A. Milan e Cagliari infatti, aprendo la 18esima giornata con l'anticipo del venerdì, sarebbero state penalizzate rispetto alle altre squadre di A che avrebbero avuto il tempo di tesserare nuovi calciatori in tempo per la stessa giornata.
Per questo è arrivata la "deroga Füllkrug", una manna per Massimiliano Allegri che nel match contro i sardi avrebbe dovuto affrontare per l'ennesima volta una situazione d'emergenza in attacco: Gimenez starà fuori ancora a lungo dopo l'intervento alla caviglia e Leao sta recuperando dal problema accusato contro il Torino. Füllkrug garantirà al tecnico livornese una soluzione diversa per il reparto offensivo già dalla sfida contro il Cagliari.