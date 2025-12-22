Milan, Füllkrug potrà esserci già contro il Cagliari: c'è la deroga FIGC

Una deroga ad hoc che la Federazione ha accolto per "assicurare una piena e identica tutela" a tutte le società di Serie A. Milan e Cagliari infatti, aprendo la 18esima giornata con l'anticipo del venerdì, sarebbero state penalizzate rispetto alle altre squadre di A che avrebbero avuto il tempo di tesserare nuovi calciatori in tempo per la stessa giornata.