Milan, accordo raggiunto col West Ham per Fullkrug: il nuovo attaccante rossonero a Milano nelle prossime ore

L'attaccante tedesco sarà a Milano tra oggi e domani, obiettivo visite prima di Natale per poi allenarsi in vista dell'esordio a San Siro

22 Dic 2025 - 10:24

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan, quel numero 9 tanto cercato e voluto da Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto l'accordo col West Ham, con gli inglesi che hanno accettato la proposta di prestito secco fino a fine stagione con diritto di riscatto condizionato a 13 milioni, dando il via libera al 32enne di partire alla volta di Milano. Una meta fortemente voluta da Lücke, che pur di vestire rossonero ha deciso di ridursi l'ingaggio accettando 1,3 milioni per la nuova avventura.

L'attaccante tedesco potrebbe essere quindi il regalo sotto l'albero di Natale a Milanello, con vista al 2026. L'obiettivo, infatti, è quello di fargli svolgere le visite mediche entro Natale o subito dopo. Secondo quanto emerge, infatti, Fullkrug potrebbe essere in città già tra oggi e domani, per procedere con l'iter ed essere a disposizione di Allegri già per le prime sgambate in allenamento. Non potrà di certo esserci il 2 gennaio a Cagliari, ma la speranza è di vederlo in campo a San Siro contro il Genoa l'8 gennaio.

