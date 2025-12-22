Milan, accordo raggiunto col West Ham per Fullkrug: il nuovo attaccante rossonero a Milano nelle prossime ore

Niclas Fullkrug è a un passo dal diventare il nuovo attaccante del Milan, quel numero 9 tanto cercato e voluto da Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, hanno raggiunto l'accordo col West Ham, con gli inglesi che hanno accettato la proposta di prestito secco fino a fine stagione con diritto di riscatto condizionato a 13 milioni, dando il via libera al 32enne di partire alla volta di Milano. Una meta fortemente voluta da Lücke, che pur di vestire rossonero ha deciso di ridursi l'ingaggio accettando 1,3 milioni per la nuova avventura.