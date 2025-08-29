Logo SportMediaset
MANOVRE ROSSONERE

Il Milan ha scelto Akanji ma il Tottenham può rovinare i piani di Tare: forte pressing degli inglesi

Lo svizzero è il preferito dei rossoneri per il reparto arretrato: sono ore decisive. In salita la pista Rabiot

29 Ago 2025 - 12:52
1 di 30
Chiuso l'arrivo di Nkunku, il Milan ha una priorità chiara sul mercato: regalare ad Allegri un difensore centrale d'esperienza. Vista l'impossibilità di puntare su Kim, il ds Tare ha virato con forza su Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City. I contatti con l'entourage sono costanti, e toccherà adesso allo svizzero decidere cosa fare. Il 30enne ha diverse offerte sul tavolo e per sposare il progetto rossonero dovrà ridursi l'ingaggio da 6 milioni di euro. In caso di sì, nessun problema all'orizzonte con il Manchester City che ha fissato in 15 milioni il prezzo dell'ex Borussia Dortmund.

A rovinare i piani di Tare potrebbe però essere il Tottenham che è entrato concretamente in corsa portandosi addirittura davanti ai rossoneri. D'altronde gli Spurs dispongono di un ottimo budget come testimoniato dall'acquisto di Xavi Simons dal Lipsia che incasserà 60 milioni di euro. La pista si è complicata di molto così come quella che portava a Jakub Kiwior, la prima alternativa: l'ex Spezia ha ormai definito il suo passaggio al Porto per un affare da 26 milioni di euro. 

L'infortunio di Jashari ha costretto il Milan a rivedere le strategie per il centrocampo: la cessione di Musah, diretto all'Atalanta, è stata congelata. Dopo la gara con il Lecce (l'americano dovrebbe essere titolare) si prenderà una decisione definitiva mentre l'arrivo di Rabiot, pallino di Allegri, è assai in salita. In queste ore i transalpini stanno cercando di ricucire con l'ex Juventus su forte spinta di De Zerbi.

Milan e Roma, lo scambio Dovbyk-Gimenez è più di un'idea: via alle manovre, c'è da convincere il messicano

Se Musah potrebbe restare, ha il destino segnato Alex Jimenez. Lo spagnolo è destinato a trasferirsi al Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 23-24 milioni di euro). L'ultima parola però spetta al Real Madrid che vanta una recompra sul terzino. Tare aspetta notizie. È chiara invece la posizione di Santiago Gimenez: vuole restare a Milano. Lo scambio con la Roma con al centro anche Dovbyk quindi difficilmente vedrà la luce. L'ucraino resta però un nome valido in orbita rossonera, specialmente se i giallorossi dovessero aprire al prestito secco.  

milan
akanji
allegri

