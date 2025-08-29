Il Milan ha scelto Akanji ma il Tottenham può rovinare i piani di Tare: forte pressing degli inglesi

Chiuso l'arrivo di Nkunku, il Milan ha una priorità chiara sul mercato: regalare ad Allegri un difensore centrale d'esperienza. Vista l'impossibilità di puntare su Kim, il ds Tare ha virato con forza su Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City. I contatti con l'entourage sono costanti, e toccherà adesso allo svizzero decidere cosa fare. Il 30enne ha diverse offerte sul tavolo e per sposare il progetto rossonero dovrà ridursi l'ingaggio da 6 milioni di euro. In caso di sì, nessun problema all'orizzonte con il Manchester City che ha fissato in 15 milioni il prezzo dell'ex Borussia Dortmund.