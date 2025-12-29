Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé

Mentre il Parma in campo è impegnato nella lotta per non retrocedere, fuori i dirigenti lavorano per blindare i gioielli del club. A questa voce risponde sicuramente il nome di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo del 2001 ha un contratto in scadenza nel 2027: arrivare quest'estate a un anno della scadenza metterebbe i Ducali una in posizione scomoda in caso di richieste per l'ex Manchester City. Per questo il direttore Cherubini e i suoi assistenti sono al lavoro per prolungare l'accordo fino al 2029: le prossime settimane saranno fondamentali per capire il futuro di Bernabé, che se non dovesse rinnovare potrebbe lasciare Parma in estate.