Mercato

Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé

29 Dic 2025 - 22:49

Mentre il Parma in campo è impegnato nella lotta per non retrocedere, fuori i dirigenti lavorano per blindare i gioielli del club. A questa voce risponde sicuramente il nome di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo del 2001 ha un contratto in scadenza nel 2027: arrivare quest'estate a un anno della scadenza metterebbe i Ducali una in posizione scomoda in caso di richieste per l'ex Manchester City. Per questo il direttore Cherubini e i suoi assistenti sono al lavoro per prolungare l'accordo fino al 2029: le prossime settimane saranno fondamentali per capire il futuro di Bernabé, che se non dovesse rinnovare potrebbe lasciare Parma in estate.

22:49
Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé
21:56
Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"
21:42
Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel
20:37
Atalanta, Samardžić via a gennaio? Due club di A lo cercano
19:56
Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski