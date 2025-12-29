Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"

Poco prima del fischio d'inizio del match contro il Genoa, il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato giallorosso: "Come stiamo vivendo la comunicazione di Gasperini su Ferguson? Il mister vuole sempre il meglio per la squadra e cerca di spronare i giocatori ma sempre dando loro la possibilità di dimostrargli le loro qualità. Oggi non c’è nessun caso Ferguson. Cercheremo di trovare la soluzione corretta valutando quello che sarà il meglio per i giocatori ma soprattutto per la Roma” ha dichiarato a Sky. Poi il discorso si è spostato su Zirkzee e Raspadori? “Questi sono nomi ricorrenti e ce ne sono anche altri. Il mercato inizia tra 4 giorni, vorremmo fare qualcosa per rinforzarci se ci sarà la possibilità, per portare degli attaccanti e farci trovare pronti”.