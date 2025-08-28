Milan, brutto infortunio per Jashari: si teme la frattura del perone

Alla vigilia della delicata trasferta di Lecce, in cui il Milan è chiamato al riscatto dopo la sconfitta interna all'esordio in campionato contro la Cremonese, arriva un'altra brutta notizia per Massimiliano Allegri. Ardon Jashari, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza, è rimasto vittima di un infortunio nel corso dell'ultimo allenamento in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Gimenez. Stando alle prime informazioni, l'infortunio potrebbe non essere così banale: lo svizzero, infatti, ha preso una botta particolarmente forte al perone e si teme che possa essersi procurato una frattura che lo terrebbe lontano dai campi per almeno un paio di mesi.