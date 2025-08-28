Milan, brutto infortunio per Jashari: si teme la frattura del perone

© IPA
© IPA
Lo svizzero è finito ko in allenamento in uno scontro di gioco con Gimenez
© IPA
© IPA
Alla vigilia della delicata trasferta di Lecce, in cui il Milan è chiamato al riscatto dopo la sconfitta interna all'esordio in campionato contro la Cremonese, arriva un'altra brutta notizia per Massimiliano Allegri. Ardon Jashari, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza, è rimasto vittima di un infortunio nel corso dell'ultimo allenamento in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Gimenez. Stando alle prime informazioni, l'infortunio potrebbe non essere così banale: lo svizzero, infatti, ha preso una botta particolarmente forte al perone e si teme che possa essersi procurato una frattura che lo terrebbe lontano dai campi per almeno un paio di mesi.
Dopo una buona prova in Coppa Italia contro il Bari e uno scampolo di partita piuttosto anonimo contro la Cremonese, Jashari potrebbe insomma dover fare i conti con uno stop significativo in un momento della stagione in cui, tra l'altro, si perfeziona la preparazione. Nelle prossime ore si conoscerà con precisione l'entità dell'infortunio, ma è possibile che a questo punto il Milan possa essere costretto a tornare sul mercato - Rabiot resta sempre un nome buono -, o debba rinunciare alla cessione di Musah, inseguito dall'Atalanta.
Commenti (0)