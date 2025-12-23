Logo SportMediaset

IL PROFILO

Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians

Il portiere, entrato anche nel giro della nazionale di Carlo Ancelotti, sta scalando la classifica di preferenza dei rossoneri per il post Maignan

di Redazione
23 Dic 2025 - 07:57

Il Milan mette le basi per il futuro. Dopo aver sistemato l'attacco del domani con l'arrivo di Andrej Kostic e la fascia sinistra con l'acquisto di Juan Arizala, sul tavolo dei dirigenti rossoneri rimane il dossier che riguarda la porta. Il Diavolo, con la sapiente regia di Max Allegri, sta provando di tutto per convincere Mike Maignan a tornare sui suoi passi e mettere la firma sul rinnovare di contratto, in scadenza nel prossimo giugno. Le sensazioni però rimangono negative e quindi Igli Tare e Giorgio Furlani si stanno guardando intorno per capire chi potrebbe raccogliere l'eredità del francese. 

CHI È HUGO SOUZA

Il nome che sta scalando velocemente la lista delle preferenze è quello di Hugo Souza, portiere brasiliano del Corinthians. Il classe '99 è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione del club di San Paulo, chiusa in trionfo con la vittoria della Coppa di Brasile e del campionato Paulista. Souza è stato anche premiato come miglior portiere della Coppa nazionale grazie a 8 cleen sheet in 10 partite. Oggi il suo valore di mercato oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro

Souza cresce nelle giovanili del Flamengo, dove nel 2020 entra nel giro della prima squadra. Dopo 3 anni prova il primo salto in Europa con il GD Chaves, nel campionato portoghese. L'approccio con il vecchio continente però non va secondo i piani: ultimo posto con 53 gol subiti in 26 partite e ritorno in Brasile, questa volta al Corinthians. Nell'ultima stagione ha collezionato 26 cleen sheet in 56 apparizioni tra tutte le competizioni in cui ha incassato 50 reti. 

LE CARATTERISTICHE

Recentemente entrato nel giro della nazionale di Carlo Ancelotti (ha esordito nell'amichevole persa dai verdeoro per 3-2 contro il Giappone), il 26enne è un portiere con caratteristiche particolari. L'altezza da gigante (199 centimetri) unita ad una buona velocità di piedi gli permette di coprire molto bene l'area di rigore: sia nelle uscite sui piedi degli avversari che su quelle sulle palle alte. Souza possiede anche una buona agilità tra i pali che, unita ai suoi centimetri, gli permette di volare anche negli angoli più lontani. 

Rispetto a Maignan, Souza ha meno confidenza con la palla tra i piedi, come suggeriscono i passaggi tentati a partita (34 contro 22) ma a influire potrebbe anche essere il diverso stile di gioco dei due club. Diverso il discorso sui lanci lunghi, in cui il brasiliano può vantare una percentuale di successo superiore al 37% (Maignan si ferma al 34).

milan
milan mercato
maignan

