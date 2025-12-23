Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians

Il Milan mette le basi per il futuro. Dopo aver sistemato l'attacco del domani con l'arrivo di Andrej Kostic e la fascia sinistra con l'acquisto di Juan Arizala, sul tavolo dei dirigenti rossoneri rimane il dossier che riguarda la porta. Il Diavolo, con la sapiente regia di Max Allegri, sta provando di tutto per convincere Mike Maignan a tornare sui suoi passi e mettere la firma sul rinnovare di contratto, in scadenza nel prossimo giugno. Le sensazioni però rimangono negative e quindi Igli Tare e Giorgio Furlani si stanno guardando intorno per capire chi potrebbe raccogliere l'eredità del francese.