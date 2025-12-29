Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel

Il Bournemouth di Tiago Pinto, ds passato anche dalla Roma, è sempre molto attento ai giovani talenti che si mettono in mostra in Serie A. Dopo la fruttuosissima operazione Hujisen (acquistato dalla Juventus per 15 milioni e rivenduto dopo un anno al Real Madrid per 60), le Cherries avrebbero messo nel mirino altri due calciatori del campionato italiano. Più precisamente due dei difensori centrali emergenti che più si sono messi in mostra in questi mesi: Tarik Muharemovic, 2003 del Sassuolo e Tiago Gabriel, classe 2004 del Lecce.