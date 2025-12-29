Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel

29 Dic 2025 - 21:42

Il Bournemouth di Tiago Pinto, ds passato anche dalla Roma, è sempre molto attento ai giovani talenti che si mettono in mostra in Serie A. Dopo la fruttuosissima operazione Hujisen (acquistato dalla Juventus per 15 milioni e rivenduto dopo un anno al Real Madrid per 60), le Cherries avrebbero messo nel mirino altri due calciatori del campionato italiano. Più precisamente due dei difensori centrali emergenti che più si sono messi in mostra in questi mesi: Tarik Muharemovic, 2003 del Sassuolo e Tiago Gabriel, classe 2004 del Lecce. 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

L'esterno, un bomber, il regista: la lista dei desideri degli allenatori delle big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:49
Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé
21:56
Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"
21:42
Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel
20:37
Atalanta, Samardžić via a gennaio? Due club di A lo cercano
19:56
Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski