Mercato

Ter Stegen, spunta il Girona: accordo vicino

29 Dic 2025 - 23:55

Marc-André ter Stegen potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Girona. Secondo il quotidiano spagnolo "Marca", il club della Liga, a rischio retrocessione (18° su 20), starebbe facendo progressi nelle trattative con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni dell'estremo difensore tedesco fino al termine della stagione. Ter Stegen al Barcellona è chiuso da Wojciech Szczęsny e Joan Garcia e per giocarsi le sue carte in ottica Mondiale non aveva altra scelta che cambiare aria. I catalani comunque coprirebbero buona parte dell'importante ingaggio del tedesco. 

23:55
Ter Stegen, spunta il Girona: accordo vicino
22:49
Parma, lavori in corso per il rinnovo di Bernabé
21:56
Roma, Massara: "Zirkzee e Raspadori? Se ci sarà la possibilità ci rinforzeremo"
21:42
Bournemouth, shopping in Serie A: occhi su Muharemovic e Tiago Gabriel
20:37
Atalanta, Samardžić via a gennaio? Due club di A lo cercano