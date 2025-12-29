Ter Stegen, spunta il Girona: accordo vicino

Marc-André ter Stegen potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Girona. Secondo il quotidiano spagnolo "Marca", il club della Liga, a rischio retrocessione (18° su 20), starebbe facendo progressi nelle trattative con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni dell'estremo difensore tedesco fino al termine della stagione. Ter Stegen al Barcellona è chiuso da Wojciech Szczęsny e Joan Garcia e per giocarsi le sue carte in ottica Mondiale non aveva altra scelta che cambiare aria. I catalani comunque coprirebbero buona parte dell'importante ingaggio del tedesco.