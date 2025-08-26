Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche, il Bologna blinda Fabbian

Se Harder sarà l'unico rinforzo offensivo per Allegri lo scopriremo nei prossimi giorni. La certezza è che i dirigenti rossoneri stanno sondando anche altre piste. Se quella che porta a Vlahovic non è ancora morta, attenzione a Christantus Uche, numero dieci del Getafe. Non a caso Geoffrey Moncada, dt del Milan, era a vederlo dal vivo nella serata di lunedì in occasione della sfida in casa del Siviglia.