Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche, il Bologna blinda Fabbian

Per il centrocampo continua a piacere Rabiot: la pista resta calda
Il sì di Harder è arrivato, ma il Milan deve aspettare prima di accogliere l'attaccante danese a Milano. I rossoneri hanno l'accordo con lo Sporting Lisbona (affare da 24 milioni di euro più 3 di bonus), ma i lusitani non hanno ancora dato l'ok definitivo. Prima infatti, contano di chiudere col Panathinaikos l'arrivo di Ioannidis, erede designato di Harder. Solo dopo il Milan potrà accogliere in città per le visite mediche il nuovo attaccante: a Casa Milan si aspettano novità in giornata.
Se Harder sarà l'unico rinforzo offensivo per Allegri lo scopriremo nei prossimi giorni. La certezza è che i dirigenti rossoneri stanno sondando anche altre piste. Se quella che porta a Vlahovic non è ancora morta, attenzione a Christantus Uche, numero dieci del Getafe. Non a caso Geoffrey Moncada, dt del Milan, era a vederlo dal vivo nella serata di lunedì in occasione della sfida in casa del Siviglia.
Nel summit di mercato andato in scena nella sede rossonera domenica mattina, Allegri ha chiesto l'arrivo di una mezz'ala d'inserimento. Difficilmente sarà Giovanni Fabbian del Bologna: il sondaggio di Tare non è andato a buon fine. I felsinei infatti, ritengono il centrocampista cresciuto nell'Inter centrale nel progetto di Italiano e quindi incedibile. Resiste invece il nome di Adrien Rabiot, pupillo del tecnico e in uscita dal Marsiglia.
