CdK, il Milan aspetta l'Atalanta: deadline vicina. Jovic attende, Origi verso un nuovo prestito

I rossoneri guardano anche alle uscite in attesa di Zirkzee: il belga può garantire un bel tesoretto

© Getty Images Ancora pochi giorni e poi si conoscerà definitivamente il destino di Charles De Ketelaere. L'Atalanta può riscattarlo versando 22 milioni di euro entro il prossimo 14 giugno: spettatore interessato il Milan, che 'rischia' di ritrovarsi ancora il belga in casa. I rossoneri, particolarmente impegnati sul fronte Zirkzee in queste ore (si valuta anche Broja con occhi puntati sulla Premier League) non hanno intenzione di andare incontro alle richieste degli orobici, desiderosi di ottenere uno sconto. Senza riscatto Cdk tornerebbe a Milanello ma solo di passaggio: Moncada è fiducioso di poter cedere l'ex Anderlecht all'estero ottenendo anche una cifra maggiore rispetto a quella pattuita con l'Atalanta.

La prossima settimana se ne saprà di più, con gli uomini mercato dei rossoneri che potrebbero quindi essere costretti a trovare nuova sistemazione al belga. Non sarebbe però l'unico cavallo di ritorno: Saelemaekers non resterà con certezza al Bologna. Sul destino a Milano del 24enne sarà decisivo il parere del nuovo tecnico Fonseca del cui si attende ancora l'annuncio ufficiale. Il portoghese dovrà decidere anche cosa fare di Jovic, in scadenza il 30 giugno (in sospeso il prolungamento discusso nelle scorse settimane), e pure con Alessandro Florenzi. L'esterno, che alla Roma aveva rotto con l'ex Lille, è sotto contratto con il Milan fino al 2025.

Dai tanti prestiti torneranno i vari Luka Romero, Lorenzo Colombo, Divock Origi, Daniel Maldini e Marco Pellegrino, Fodé Ballo-Touré, Marco Nasti, Marko Lazetic e Chaka Traoré. Tutti viaggiano verso un nuovo prestito a eccezione del figlio d'arte. Daniel infatti, corteggiato da Roma e Monza, potrebbe anche salutare a definitivo per fare cassa.

